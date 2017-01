Von Sabine Tegeler

Im Juk-Haus ist der Umbau schon im vollen Gange. Und drum herum geht es auch bald los. Am Mittwoch stellten Jörg Pieconkowski, Leiter der Grünflächenabteilung, und Bernd Döding , Leiter der Umweltbetriebe , die Grünflächengestaltung zwischen Juk-Haus, Geschwister-Scholl-Schule und Mittrops Hof vor. Ein umfassendes Projekt, wie Jörg Pieconkowski zeigte: „Wir hatten mehrere Probleme planerisch zu lösen.“ Die da sind: der laufende Umbau des Juk-Hauses, die Umwandlung der Geschwister-Scholl-Schule zu einer Grundschule, die beiden Gewässer neben Schule und Mittrops Hof, die immer wieder durch Fischsterben und Verschlammung auffallen.

„Wir wollen die Teichsituation besser in den Griff kriegen“, lenkte Bernd Döding gleich den Blick auf die beiden kleinen Gewässeranlagen, die durch den Regenwasserkanal vom Burbecks­ort gespeist werden. Zu viel Laub, Verschlammung, Sauerstoffmangel bei warmen Temperaturen – das halten die Fische nicht aus. Eine Trennung der Gewässer soll das in Zukunft verhindern. „Das Nassbecken dient dann nur noch als Puffer“ erklärt Bernd Döding, dass die Anlage direkt neben der Schule dann wie ein Regenrückhaltebecken funktioniert. Besonders bei Starkregen sei es dann auch ein Schutz. Es sei immer mit Wasser befüllt, aber nicht mehr als 40 Zentimeter. Rein optisch ändert sich dort also nichts.

Der Teich an Mittrops Hof wird von diesem Nassbecken abgenommen und durch die Dachentwässerung der umliegenden Gebäude gespeist. Zudem steht beiden Gewässern die Entschlammung bevor, was nicht ganz einfach ist: Der Schlamm muss fachgerecht entsorgt werden, was nicht gerade kostengünstig sei.

Jörg Pieconkowski verwies auf die unbedingt notwendige Einrichtung eines Rettungswegs für die Geschwister-Scholl-Schule um die Brandschutzauflagen zu erfüllen. Dafür muss eine Baumreihe an der Südseite der Schule weichen. Die Erlenreihe gegenüber bleibt, werde „neu auf den Stock gesetzt“. Heißt: Junge Triebe können aus dem Stumpf austreiben. Das Gebüsch entlang des Fußwegs zwischen Schule und Juk-Haus bekommt ebenfalls eine Schnittkur verpasst.

„Wir arbeiten uns peu à peu durchs Gelände“, so Jörg Pieconkowski. Dazu gehöre auch, den Zugang zum Juk-Haus offener zu gestalten. Die Zäune zwischen der Juk-Haus-Wiese und dem Fußweg kommen weg: „Es wird alles transparenter.“

Bernd Döding erinnerte daran, dass die Jugendeinrichtung schon lange viel zu wenig Platz im Außenbereich hat. Mit mehr Rasenflächen wird mehr Spiel- und Sportspaß möglich – auch für ganze Horden von Kindern und Jugendlichen.

Die kleinen Kinder, die bislang den Spielplatz Im Burbecksort nutzen, müssen nach Abschluss der Gestaltung nur einmal die Straßenseite wechseln. Der Spielplatz wird nämlich verlegt neben das Juk-Haus und dort barrierefrei zugänglich und mit neuem Spielgerät gestaltet.

Ein neues Gesicht bekomm dann auch der Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule, die ja Heimat der Mammutschule sein wird. Dementsprechend muss es Pausenplatz und Spielgeräte für die jüngeren Schülergenerationen geben. Eine der Gestaltungsaufgaben, so Jörg Pieconkowski, mit der auch die Auszubildenden der Umweltbetriebe befasst werden: „Ich glaube, die haben damit gut zu tun.“