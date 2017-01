Die Politisch-Kulturelle Wochen zeichnen sich immer auch durch kulinarische Genüsse aus. In der Familienbildungsstätte wurde am Dienstag spanisch gekocht – mit schmackhaftem Erfolg.

Von Ralf Steinhorst

Im Rahmen der Politisch-Kulturellen-Wochen der Volkshochschule mit dem Thema Spanien darf natürlich das Kulinarische nicht außen vor bleiben. Am besten ist es noch, die beliebte iberische Küche am Kochtopf selbst zu erlernen. Das wollten zwölf Hobbyköche, die sich am Dienstagabend in der Familienbildungsstätte (fbs) von Köchin Bettina Paus anleiten ließen. Das Genießen kam beim abschließenden gemeinsamen „la cena“ natürlich auch nicht zu kurz.

Dass das spanische Essen beliebt ist, zeigte sich schon lange vor Beginn des Kochkursabends. Schon seit Wochen war er ausgebucht. Beim Glas Cava (spanischem Sekt) zum Aperitif stimmte Bettina Paus die Teilnehmer auf die Menükarte ein, die aus acht verschiedenen Gerichten und Beilagen bestand. In Zweierteams sollten sie zubereitet werden.

Ob kanarische Runzelkartoffeln, grüne kanarische Avocadomojo, gefüllte Cham­ pignons vegetarischer Art, Gambas in Knoblauch-Weißwein-Soße, mariniertes Schweinefilet, marinierter Seeteufel mit roter Mojo , Hühnerbrüstchen in Tomaten-Olivensoße, Serrano-Schinken mit Salzmandeln oder Manchego-Käse mit Olivenöl und Pfeffer – die Auswahl war vielfältig. Natürlich durfte auch selbst gemachtes Aioli nicht fehlen.

„Ich habe mal etwas anderes rausgesucht“, erklärte Bettina Paus, die in der fbs spanische Kochkurse auch außerhalb der Politisch-Kulturellen-Wochen anbietet. Sie hatte die Rezepte in Schriftform vorbereitet, die so praktisch auch zu Hause wieder nachgekocht werden können. Einen sinnvollen Ratschlag gab die Lehrerin dann vorneweg: „Es ist überall viel Knoblauch drin – wie viel jeder nimmt, muss er selbst entscheiden.“ Trotz aller Zurückhaltung, am Ende hing dann doch eine entsprechende „Duftwolke“ in der Küche. Was dem Appetit keinen Abbruch tat.

Die Stimmung war gut, die Hobbyköche schauten sich gegenseitig über die Schulter und lernten auch voneinander. „Es ist im Prinzip ganz einfach, es ist alles gut erklärt“, fand Theo Kwirant. Dem stimmte auch Frank Mehringskötter zu, das Ausprobieren neuer Gerichte sei doch das Schönste: „Wo bekommt man sonst so ein Sechs-Gänge-Menü?“

„Sehr lecker“, schwärmte schließlich Christiane Anders über das Dinner, zu dem es natürlich auch passenden spanischen Wein gab: „Man lernt neue Leute kennen und muss nicht allein essen.“