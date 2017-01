Von Christian Wolff

Es liegt in der Natur der Sache, vielmehr in der Natur ihres Auftrags, dass die Bundeswehr ihr Eigenleben führt. Doch trotz der Zäune und Mauern, die auch die „Westfalen-Kaserne“ umgeben, haben sich die Soldaten am Standort Ahlen nie abgeschottet. Mitverantwortlich dafür waren immer Menschen, die Brücken zwischen Zivilbevölkerung und Militär geschlagen und damit viele Hemmschwellen abgebaut haben. Acht von ihnen bat Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Dienstagabend beim Neujahrsempfang auf die Bühne der Stadthalle.

Der Bogenschlag über drei Epochen, den die Ausstellung zur Geschichte der größten militärischen Liegenschaft im Kreis Warendorf im Vorjahr umsetzte, hat Berger nachhaltig beeindruckt. „Was als Versuch gedacht war, wurde zu einem großen Erfolg“, sagte er. „An den Wochenenden besuchten fast 600 Interessierte die Schau im Heimatmuseum.“ Filme, Fotografien, Dokumente und Zeitungsausschnitte hatten maßgeblich drei Mitglieder der Interessengemeinschaft Ahlener Panzergrenadiere – Ingolf Klotzsch, Thomas Kras und Helmut Ransleben – zusammengetragen. In diesem Zusammenhang versäumte es der Bürgermeister nicht, den ehrenamtlichen Stadtchronisten Jürgen Rheker zu erwähnen, der als Ratgeber und Unterstützer „stets mit Energie und Dampf“ dabeigewesen sei.

Ebenso verstehe sich der Freundeskreis Ahlener Soldaten seit mehr als 25 Jahren als Bindeglied zwischen den Soldaten und der Bevölkerung. Den Vorsitzenden Hans-Dieter Samson und den Ehrenvorsitzenden Rolf Kersting zeichnete Berger stellvertretend aus. „Die Pflege der deutsch-dänischen Freundschaft ist dem Freundeskreis ein besonderes Anliegen. Die jährliche Gedenkfeier auf den Düppeler Schanzen ist zu einem festen Ritual mit Ahlener Beteiligung geworden.“ Sie diene – auch mehr als 150 Jahre nach der Schlacht bei Sonderburg – als wichtiger Beitrag zur Versöhnung über Kriegsgräbern.

Genau diesem Gedanken verpflichtet fühlt sich schon seit fast 100 Jahren der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK). Berger: „Im Oktober durfte ich mir in Lommel einen eigenen Eindruck davon verschaffen, wie er zeitgemäß Jugend- und Erinnerungsarbeit leistet.“ Derzeit läuft auch die Haus- und Straßensammlung des Volksbundes wieder an. „Wilfried Hejnal und Gregor Wiethaup sind das Gesicht der Sammlung in Ahlen“, hielt der Bürgermeister fest. Seit 15 Jahren organisiere Hejnal diese Aktion in seiner Funktion als Ortsgeschäftsführer.

Fotostrecke Foto: Christian Wolff / Peter Harke

„Ein gewisses Eigenleben“ bescheinigte Berger dem VDK im Ortsteil Vorhelm. „Seine Bekanntheit und sein Ansehen stellt dort Gregor Wiethaup in den Dienst der guten Sache. Seit jetzt 20 Jahren, davon 16 als Organisator, bringt er auf charmante Art und mit sympathischem Nachdruck die Vorhelmer dazu, ihr Portemonnaie zu öffnen.“ Der Vorhelmer Anteil am gesamten Sammlungsergebnis in Ahlen sei Jahr für Jahr überdurchschnittlich hoch. Auch ein persönlicher Verdienst Wiethaups, meinte der Stadtchef.