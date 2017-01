Von Sabine Tegeler

Es war sein 25. Zusammentreffen, das „Silberne“ sozusagen – ein guter Anlass für den Gestaltungsbeirat, sich mal direkt „bei der Arbeit“ zu präsentieren. Die Mitglieder um Vorsitzende Susanne Schamp besichtigten am Donnerstag die neue Wohnanlage der Winkelmann Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH zwischen Auf dem Westkamp und Karlstraße .

47 Wohneinheiten in fünf Häusern sind dort unter der Regie des Architekten Matthias Fritzen entstanden. 41 davon sind bereits fest vermietet, wie Christiane Ulrich, Mitarbeiterin des Winkelmann-Liegenschaftsmanagements nicht ohne Stolz verkünden konnte. Die Mietwohnungen in den Häusern eins bis drei werden im April, die in vier und fünf im Mai bezugsfertig sein.

Dabei, so Christiane Ulrich, komme es zu einer vielfältigen Mietergemeinschaft: „Ein Drittel sind Einzelpersonen, ein Drittel Familien mit einem oder zwei Kindern und ein Drittel Paare.“ Und es handele sich sowohl um junge als auch alte Menschen. Alte Menschen – ein Stichwort für Architekt Fritzen: „Es ist alles barrierefrei.“

Dieses Projekt, so Beiratsvorsitzende Susanne Schamp, habe von Anfang an die Zustimmung der Mitglieder erhalten. Es sei nicht einfach gewesen, eine solche Anlage in direkter Nachbarschaft eines Gewerbebetriebs zu gestalten. Aber: „Hier ist in Kürze gutes Wohnen.“ Beiratsmitglied Achim Dejozé lobte die Architekturqualität ausdrücklich: „Das ist städtebaulich ein Genuss.“ Die abgewinkelten Fassaden eröffneten neue Räume. Fritzen selbst sprach vom „Trick mit dem Knick“, der bewirke, dass sich jedes der Häuser wieder zum anderen hin öffne. Zentraler Punkt ist ein Innenhof, der mit Spielplatz und Wegen zum Gemeinschaftstreffpunkt werden soll.

Viele Projekte, so Susanne Schamp, habe der Gestaltungsbeirat in Ahlen schon begleitet: „Schöne und schwierige.“ Letztendlich sei es aber immer auf ein positives Ergebnis hinausgelaufen. Und was die Vorsitzende besonders freut: „Mir hat kürzlich noch ein Bauherr gesagt: Es ist gut, dass es euch gibt.“ Das zeige ihr, dass der Beirat mit seinen Anregungen und Gesprächen etwas bewirkt habe in den Köpfen. „Unsere Vorschläge werden wertgeschätzt und umgesetzt.“

Das unterstrich auch Andreas Mentz, der als Stadtbaurat ebenfalls Mitglied im Gestaltungsbeirat ist: „Über die 25 Beratungstermine haben wir dazu beigetragen, dass die Qualität immer besser geworden ist.“ Wenn Bauherren dem Beirat solche Zustimmung entgegenbrächten, sei das „das beste Testat, das wir bekommen können“.