Beim Streit um das Parken auf dem Westfalendamm ergreift die SPD Partei für die Bürger und will die frühere Praxis, dass die Autos auf dem Bürgersteig parken dürfen, wieder offiziell genehmigen. Die Verwaltung will dagegen nur noch das Parken auf der Fahrbahn erlauben.

Die Verwaltung bleibt dabei: Sie will das Parken auf dem Gehweg am Westfalendamm auch in Zukunft grundsätzlich nicht gestatten. Das geht aus einer Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen am kommenden Dienstag hervor.

Zuletzt im November hatte sich, wie berichtet, der Ausschuss mit dem Thema befasst und einen Anwohner des Westfalendamms angehört, der auch im Namen seiner Nachbarn den Wunsch vorbrachte, vor den Hausnummern 52 bis 56 auf dem unbefestigten Teil der Gehweganlage parken zu dürfen. Müssten die Autos , wie von der Stadt verlangt, auf der Fahrbahn abgestellt werden, würde, so die Argumentation des Antragstellers, der Verkehrsfluss beeinträchtigt und die Unfallgefahr erhöht. Genau dies bestreiten die Experten im Rathaus.

Der Regionalverkehr Mün­s­terland (RVM), heißt es in der aktuellen Vorlage, habe auf erneute Nachfrage bebestätigt, dass die Linienbusse zwar bei Gegenverkehr mitunter kurz warten müssten, der Fahrplan aber jederzeit eingehalten werde. Auch die Unfallauswertung ergebe keine Anhaltspunkte, die dafür sprächen, vom Verbot des Gehwegparkens abzurücken. Die Einrichtung ei­nes Schutzstreifens für Radfahrer scheide wegen der zu geringen Fahrbahnbreite ebenso aus wie die Anordnung von Tempo 30. Der Westfalendamm sei Teil des Straßenvorbehaltsnetzes, eine Geschwindigkeitsbeschränkung daher nicht zulässig. Letztlich em­pfiehlt die Verwaltung dem Ausschuss wie gehabt, den Bürgerantrag abzulehnen.

Die SPD wird sich in der Sitzung jedoch für das Parken auf dem Gehweg aussprechen. Das habe seine Fraktion am Mittwochabend beschlossen, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frank Viehfeger auf Anfrage.