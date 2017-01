Sie erfüllten das, was den „Originalton“ ausmacht: Umay Kuyumcu und Thilo Braunsmann präsentierten sich als Duo „Yuma“ akustisch, authentisch und auf die Atmosphäre des Kneipenraums abgestimmt. Foto: Christian Feischen

Das Duo „Yuma“ eröffnete die Reihe „Originalton“ in der Schuhfabrik. Ein junges Duo, das sich authentisch präsentierte und viel Applaus kassierte.

Von Christian Feischen

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Kneipenraum des Bürgerzentrums am Donnerstagabend. Das erste Konzert der „ Originalton “-Reihe dieses Jahres war schließlich gleichzeitig auch der erste Auftritt des Duos „Yuma“ in einem solchen Rahmen. Die Musik des jungen Ahlener Duos mit Sängerin und Violinistin Umay Kuyumcu und Gitarrist Thilo Braunsmann stieß dabei auf sichtlich großes Interesse – bei einem bunt gemischten Publikum von Jung bis Alt.

In akustischen Arrangements bot das Duo einen abwechslungsreichen Mix aus Pop- und Rocksongs von den 1980er Jahren bis zu jüngsten Charterfolgen der „21 Pilotes“ oder von Taylor Swift . Mit Thilo Braunsmann an der Akustikgitarre und dem Gesang von Umay Kuyumcu, die jeweils passend zu den Songs auch Violine spielte, klang das Programm so, wie es bei der „Originalton“-Reihe des Büz gedacht ist: akustisch, authentisch und auf die Atmosphäre des Kneipenraums abgestimmt.

Besonders viel Applaus gab es etwa für „Cocoon“ von „Milky Chance“, bei dem Hannah Bruhns als Gastmusikerin „Yuma“ wie bei einigen anderen Stücken am Cajon rhythmisch unterstützte. Und vor allem so mancher der älteren Besucher war erstaunt über die Coverversion von „Army Dreamers“. Zum außergewöhnlichen Stück aus der Feder Kate Bushs orientierten sich Braunsmann und Kuyumcu zwar mehr an der jüngeren Version von „Moddi“, bestachen aber gleichzeitig durch ihre eigene gesangliche wie instrumentale Umsetzung. „Die spielen nicht nur bekannte Songs nach, sondern interpretieren sie auf ihre Art neu“, lobten einige „Originalton“-Besucher spontan.

Dass die Zuhörer in Zukunft noch mehr vom jungen Duo hören wollen, bewiesen nicht nur die Geldspenden in den Geigenkasten und der große Schlussapplaus: Ohne Zugaben durften „Yuma“ den Abend nämlich nicht beenden.