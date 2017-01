Von Sabine Tegeler

" „Die Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gehört unserer Jugend.“ Joachim Fahnemann "

„Eine Erfolgsgeschichte geht jetzt ins fünfte Jahr. Das ist etwas, das Mut macht.“ Joachim Fahnemann , Leiter der Arbeitsagentur Ahlen-Münster, kann gar nicht genug lobende Worte finden für die „Ahlener Ausbildungsmesse “, die in diesem Jahr am Samstag, 4. März, wieder in den Räumen von Mercedes Ostendorf stattfindet. Immer über 1000 Jugendliche, die die Messe nutzen, immer mehr ausstellende Unternehmen – das sei ein guter Weg: „Die Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gehört unserer Jugend“, so Fahnemann, „und die Betriebe profitieren, wenn sie sich schon jetzt um diese Jugendlichen kümmern.“ Schließlich seien die Zeiten, in denen Firmen aus einer Vielzahl qualifizierter Bewerber hätten aussuchen können, vorbei.

Auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger betont, wie wichtig es für die Stadt ist, junge Menschen zu halten: „Die Ausbildungsmesse wirkt vor Ort.“ Die Region beneide Ahlen um dieses Erfolgsmodell, das habe er bei Treffen mit anderen Bürgermeistern schon erfahren. Die Stadt stelle sich natürlich auch diesmal nicht nur als Ausrichter und Partner hin, sondern gehöre mit ihren Ausbildungsplätzen im gewerblichen und Verwaltungsbereich zu der Riege der Aussteller.

Ein Schwerpunkt liege diesmal auf der Metallindustrie, so der Bürgermeister weiter. Denn der „Info-Truck M-E-Berufe“ wird den jugendlichen Gästen mit Interesse an Technik einiges bieten. Sie können sich an einer CNC-Fräse ausprobieren, Elektrotechnik in der Praxis kennenlernen oder an einem Pneumatikmodell arbeiten.

Zudem gibt es Workshops, in denen die Bewerbungsmappe und das Auftreten bei Bewerbungsgesprächen Thema sind.

Für Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der WFG, ist die Messe ein guter Anlaufpunkt, um Orientierung zu finden. „Viele junge Menschen wissen ja nicht, was sie werden wollen.“ Das breite Spektrum der Firmen biete Hilfe. Ebenso wie der Austausch „auf Augenhöhe.“ Da viele Unternehmen mit ihren Azubis zur Messe kommen, finden die Schüler Ansprechpartner aus ihrer Generation.

Christian Müller, Ausbildungsleiter bei Ostendorf, freut sich, wieder die Gastgeberrolle einnehmen zu dürfen. Er kündigte an, auch im kommenden Jahr die Räume für die Messe zur Verfügung zu stellen.

Unternehmen, die sich noch beteiligen möchten, können sich bis Ende Januar bei der WFG melden oder das Anmeldeformular auf wfg-ahlen.de nutzen.