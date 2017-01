Im Rampenlicht standen am Samstagabend die Mitglieder der Throngesellschaft des Bürgerschützenvereins Ahlen. König Holger Steinhoff und seine Mitregentin Sandra Dröge-Thülig hatten zum Winterball in die Stadthalle geladen, wo nicht nur getanzt werden durfte . . .

Von Christian Wolff

Am 18. Juni 1976 trat die schwedische Popgruppe „Abba“ in barocken Kostümen in der Königlichen Oper in Stockholm auf und widmete ihren Song „Dancing Queen“ der zukünftigen Königin Silvia von Schweden, die am nächsten Tag Carl XVI. Gustaf heiratete. 40 Jahre später waren es erneut Majestäten, die diesen Song anstimmen ließen: König Holger Steinhoff und Königin Sandra Dröge-Thülig .

Seit Fronleichnam 2016 regiert das heitere Duo im Bürgerschützenverein Ahlen . Passend zum inoffiziellen Auftrag des Abends „Tanzen bis in den Morgen“ wählten sie den Disco-Klassiker „Dancing Queen“ zur feierlichen Eröffnung ihres Winterballs in der Stadthalle , die das Team um Quartiermeister Lennart Hartmann erneut in grün-weiße Farben getaucht, dabei mit Fahnen und Ordensrepliken passend dekoriert hatte.

„Unser Verein lebt vom ehrenamtlichen Engagement. Von Menschen, die sich für Gemeinsinn und Gemeinschaft begeistern, ihre Freizeit opfern, Initiative ergreifen, selbstlos spenden“, sagte der Vorsitzende Horst Schenkel. „Das Ergebnis dieser Bemühungen sehen Sie jetzt in diesem festlich geschmückten Ballsaal.“ Als Ehrengäste begrüßte der Schützen-Chef die Schützengilde St. Sebastian aus Beckum mit den Majestäten Michael Runge und Irene Knapheide, den Bürgerschützenverein Süden mit Kaiser Veit Scholdra und Mitregentin Silvia Kraft, den Schützenverein „Gemütlicher Westen“ mit König Benedikt Hummels und Königin Tatjana Hummels sowie eine Abordnung des Schützenvereins Hamm-Herringen. In erster Reihe ebenso vertreten: Bürgermeister Dr. Alexander Berger und dessen Gemahlin Diana sowie der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum.

Horst Schenkel erinnerte in seinem Grußwort an den entscheidenden Treffer, den Holger Steinhoff vor etwas mehr als einem halben Jahr landete: „Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass ich als Vorsitzender jeden Königsaspiranten im Vorfeld kenne.“ In diesem Fall sei der neue Regent ein echter „Überraschungskönig“ gewesen, wie es die „AZ“ damals formulierte. Dass er sich die Frau an seiner Seite aus Beckum holte, komme nicht von ungefähr: Schließlich können die Freunde aus der Nachbarstadt beim Winterball bestens unter Beweis stellen, dass sie feiern können.

Mit dem Einmarsch der Jungschützen unter dem Kommando von Thomas Schulze Beerhorst und Heiner Gosda hatte der Abend nach alter Schützentradition begonnen. Die „Nachwuchs-Kaderschmiede“ feiert in diesem Jahr ihr 65-jähriges Bestehen und sieht sich bestens aufgestellt. Der Vorstand lobte die vortreffliche Arbeit der Abteilung, die schon so manchem späteren König das nötige Rüstzeug mitgegeben hat.

Nach dem ersten Antreten auf der Tanzfläche hatte der amtierende Hofstaat seinen großen Auftritt. Bei Musik und andauerndem Applaus zog der königliche Tross mit den beiden Königsoffizieren – Leutnant Bastian Bienek und Leutnant Marcel Englbrecht – in die Stadthalle ein. Die Damen hatten sich farblich abgestimmt, trugen allesamt creme- oder sandfarbene Kleider, die Herren schwarze Anzüge und helle Krawatten.

Mit weiteren Klassikern und Chartstürmern begleitete in der Folge die „4-Live-Band“ die illustre Festgesellschaft durch den Abend, der erst weit nach Mitternacht endete.