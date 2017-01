Auch Ahlener Landwirte nahmen an der Großkundgebung in Beckum teil und wurden von Bürgermeister Dr. Alexander Berger auf die Sternfahrt verabschiedet. Foto: Ralf Steinhorst

Mehr Wertschätzung für ihren Berufsstand wünschen sich auch Ahlens Landwirte. Sie fuhren am Samstag in einem Treckerkonvoi nach Beckum, wo unter dem Motto „Dialog statt Protest“ eine große Kundgebung mit über 1000 Teilnehmern stattfand.

Von Ralf Steinhorst

Am Samstagmittag fand in Beckum eine Kundgebung des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes statt, die den Dialog zwischen Landwirten und Bürgern fördern sollte. Auch Ahlener Landwirte aus den drei Ortsvereinen nahmen an der Aktion mit einer Sternfahrt in die Nachbarstadt teil.

Verabschiedet wurden sie am Morgen im Gewerbegebiet „Olfetal“ an der Krupp­straße von Bürgermeister Dr. Alexander Berger . „Die anderen Bürgermeister verabschieden die Landwirte ebenfalls“, verwies er auf ei­ne Absprache unter den Stadtoberhäuptern. Damit wollten sie ganz bewusst ihre Solidarität damit bekunden, dass die Landwirte in den Dialog mit den Bürgern eintreten wollen.

Mit der Sternfahrt und der Kundgebung ging es den Landwirten darum, mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. „Wir werden immer angeprangert“, zeigte sich der Ahlener Ortslandwirt Ralf Storkamp beunruhigt darüber, dass medienwirksam sehr häufig so getan werde, als würden Landwirte alles verkehrt machen. Die Bauern würden von einer Minderheit und dann auch von der Politik getrieben, bedauerte der Dolberger Ortslandwirt Hubert Steinhoff.

Als kleiner Betrieb erfahre man schon Anerkennung, hat der Vorhelmer Ortslandwirt Ulrich Averberg festgestellt, in der großen Masse aber würden alle Landwirte in einen Topf geworfen. Die Bauern betonten, sie wollten in Beckum aber nicht protestieren, sondern nur auf sich aufmerksam machen. „Unser Ziel ist, das mit uns gesprochen wird und nicht über uns“, bekräftigte Hubert Steinhoff.