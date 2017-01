Zeugen wenden sich an die Polizei unter Telefon 96 50 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Foto: dpa (Symbofoto)

In schamverletzender Weise zeigte sich am Freitag gegen 13.25 Uhr ein unbekannter Mann an der Nordstraße.

Laut Polizeibericht verließ eine 52-jährige Frau am Freitag gegen 13.25 Uhr ein Ärztehaus und sah den Täter an der Einfahrt zum Parkplatz „Schuhfabrik“. Nachdem die Ahlenerin den Unbekannten passiert hatte, ging der in Richtung Marienkirche.

Der Täter ist zwischen 55 und 60 Jahre alt, zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und wirkte ungepflegt. Der Mann trug eine Brille, ein graues Basecap sowie graue Arbeitskleidung.

