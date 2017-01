Am Lagerfeuer ist es gemütlich. Aber was donnert da im Wald? Das fragen sich die Künstler Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

Zum Wandertag gehört ein Feuer und das zu entzünden, ist gar nicht so einfach. Das mussten am Sonntag die vier Musiker des Fidolino-Kinderkonzerts im Juk-Haus feststellen. Dort spielten sie am Sonntag auf Einladung der Kulturgesellschaft und des Juk-Hauses unter dem feurigen Motto „Knistern – Knacken – Zischen – Züngeln: Musik im Feuerschein“.

Ein lustiger Wandertag geht mit dem Volkslied „Zwischen Berg und tiefem Tal“ zu Ende. Was den Dreien auf der Bühne nun nur noch fehlt, ist eben das gemütliche Lagerfeuer. Doch so ganz einfach geht das nicht. Es will nicht brennen. Da ist die Hilfe der Zuschauer gefragt.

Das führt auch gleich zum ersten Lied und Bewegungsspiel, das die Künstler, Claudia Runde , Sebastian Kausch (Gesang) und Dragan Ribic (Akkordeon) mit den Kindern gemeinsam unternehmen. Kaum brennt das Feuer und die drei Freunde haben es sich gemütlich gemacht, da donnert und knallt es furchteinflößend aus dem Wald.

Nicht, dass die beiden Männer Angst haben, doch sie können wirklich nicht nachsehen, ob sich dort ein Wildschwein nähert. Oder gar ein Monster. Denn der eine hält gerade sein Akkordeon fest und der andere hat keine Schuhe an. Also ist Frauenpower gefragt, Claudia Rundes Finger sind sowie so zu kalt zum Querflöte spielen, also schaut sie mal nach. Alles halb so schlimm: Es kommt der Vierte im Bunde, Mike Turnbull mit Percussion und Cajon, dazu.

So ist die Gruppe komplett und es gibt ein Konzert rund um das Feuer. Dabei spielen die Musiker nicht nur vor. Die Kinder sind ausdrücklich zum Mitmachen aufgefordert.

Claudia Runde, die das Konzept erstellt hat, übernimmt auch die Moderation. Das Konzert begeistert mit kindgerechten Stücken von Anne Beyers „Der Feuersalamander“ bis Robert Schumanns „Am Kamin“.

So öffnen die Musiker in dem rund einstündigen Konzert mit viel Bewegung und kurzweiligem Bühnenspiel nicht nur die Ohren und Herzen der jungen Zuhörer für klassische Musik. Auch die Eltern genießen es.