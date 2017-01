Von Ralf Steinhorst

Nicht jeden Besucher der Hochzeitmesse wird es in der nächsten Zeit vor den Traualtar ziehen. Trotzdem war die Neugierde, welche Trends es rund um das Heiraten gibt, groß. Die 18 Aussteller zeigten sich rundum zufrieden.

Schon zum zehnten Mal öffnete die Messe bei Mercedes Ostendorf am Sonntag ihre Tore und erfreute sich einer guten Frequenz. „Der persönliche Charakter zeichnete die Messe aus“, stellte Organisator Holger Mast fest, der auch einige neue Aussteller begrüßen konnte. Das Konzept, für jeden Themenbereich nur einen Beschicker zuzulassen, trug zur Übersichtlichkeit bei.

„Wichtig ist die Natürlichkeit und Authentizität“, nannte Andreas Beckmann von „Fotokult“ in Beckum sein Rezept für gute Hochzeitsfotos. Er bietet auch komplette Bildreportagen über den „schönsten Tag im Leben“ an. Mit der Nachfrage an seinem Stand war er genauso zufrieden wie gleich nebenan der Ahlener Uhren- und Schmuckhändler Frank Herweg. Von ihm ließen sich Franziska Seefing und Tobias Hammerl, miteinander verlobt, bei der Auswahl möglicher Trauringe beraten. Ob eine Hochzeit kurz bevorsteht? „Noch nicht, aber man muss sich ja schon mal abstimmen, was so kommt“, erklärte Franziska Seefing.

Mit Blumen Bunt aus Lippstadt war überraschend ein auswärtiger Florist zugegen, der einer Behindertenwerkstatt angehört. „Wir wollen zeigen, was unsere Werkstatt für tolle Sachen macht“, erklärte Elke Biermeier. Lippstadt sei schließlich auch nur eine gute halbe Stunde entfernt, es mache also Sinn, in Ahlen auszustellen.

Ein ganz anderes Feld bot Leona Richartz mit ihrem Unternehmen „Meine Trauung“ an, das weltliche und religiöse Zeremonien organisiert. Der Trend sei, dass immer mehr junge Menschen sehr persönlich heiraten wollen. Daher stelle sie die persönliche Liebesgeschichte immer in den Mittelpunkt der Trauung.

Der Trend bei Brautkleidern? „Spitzenapplikation und Kleider im Farbton Elfenbein“, klärte Anja Hoffmann vom Ahlener Brautmodengeschäft „Orchidee“ auf, das zusammen mit der Friseurmeisterin Fiol Thormann die beiden Modenschauen während der Messe organisierte. Wer Equipment vom Espressolöffel bis zum Toilettenwagen für den Hochzeitstag suchte, war bei „Vedder Premium Event“ richtig. „Wir hatten viele Informationsgespräche“, freute sich Johannes Süß über die positive Resonanz.

Die Schönheit der Braut stand bei „Mary Kay Cosmetics“ aus Beckum im Mittelpunkt. „Wir haben hier im letzten Jahr gute Erfahrungen gemacht“, zeigte sich Svenja Brinkmann, die sich mit ihrer Geschäftspartnerin Carina Stripper auf der Messe präsentierte, zufrieden.

Ein „Starenkasten“ auf der Hochzeit? Der entpuppte sich schnell als Selfie-Automat. „Wir können uns vor Buchungen nicht retten“, präsentierte Olaf Rosenkranz von „Fotobox.rocks“ den neuesten Trend. Gerade nach dem Essen gebe es oft ein Stimmungsloch, das überbrückt werden müsse. Dann schlägt die Stunde der Fotobox, die die Selfies auch sofort ausdruckt. Und schon gibt es neuen Gesprächsstoff.