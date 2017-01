Spanien hat als Weinland noch keine so lange Tradition wie Frankreich oder Italien , bringt mittlerweile aber viele hervorragende Tropfen hervor. Im Rahmen der Politisch-Kulturellen Wochen der VHS fand am Samstagabend ein Weinseminar bei „Wein Schulz “ statt. Sommelier Christian Kurze informierte über die Anbaugebiete auf der Iberischen Halbinsel und bot viel Wissenswertes. Dabei nahm er auch humorvoll die sogenannten Weinexperten aufs Korn.

In der Weinstube Schulz stellte der Walstedder Weiß- und Rotweine sowie Sherry vor. Marcus Schulz begrüßte zunächst die Teilnehmer. Seit 31 Jahren gebe es die Politischen-Kulturellen Wochen, stellte er fest und meinte: „Ein Lob an die Macher bei der VHS. Sie machen tolle Programme mit vielen Facetten.“ Dann stellte er Christian Kurze vor, mit dem er seit Kurzem zusammenarbeitet und der ihn bei der Auswahl von Weinen aus Spanien und Italien berät, die in seinem Sortiment inzwischen einen festen Platz haben.

Der Abend begann mit einer Cava, spanischem Sekt. „Dieser wird total unterschätzt, obwohl er wie Champagner hergestellt wird“, klärte der Sommelier auf. In einer Power-Point-Präsentation stellte er die verschiedenen Weinanbauregionen in Spanien wie Rioja, Navarra oder Valdepeñas und deren Eigenheiten vor. So werden selbst noch in 1000 Meter Höhe Weinreben gepflanzt.

Über Weine lasse sich viel sagen. Weinsnobs machten viel Show. Mit den richtigen Floskeln könne es jedermann diesen gleichtun. „Sagen Sie nicht, der Wein ist trocken, sondern: Der Wein ist für mich trocken. Dem kann niemand widersprechen“, so der Experte.

In den vergangenen Jahren sei spanischer Wein weit nach vorne gekommen. An Beispielen von Weißwein und Rosé erklärte Christian Kurze Unterschiede, die bei den Rotweinen noch deutlicher wurden. Beim Probieren gab es durchaus verschiedene Meinungen zu den Weinen.

Zwei Sorten Sherry – eine trockene und eine süße Variante – rundeten den Abend ab. Der Sommelier verriet im Laufe des Abends auch ein paar Geheimtipps. So gebe es ein Weingut, dass hundert Jahre alte Reben pflege. Diese hätten einen Ertrag, den nur wenige Prozent von jungen Weinstöcken erreichten. Das sei etwas für gehobenen Sherry.

Zu den vorgestellten Weinen gab es Oliven, spanisches Gebäck und Serrano-Schinken. Nach der Veranstaltung wurden bei Marcus Schulz schon die ersten Bestellungen aufgegeben.