Von Dierk Hartleb

Im Rathaus reibt man sich verwundert über so viel Chuzpe die Augen. Am Freitag war ein von Peter Stoy unterzeichneter offener Brief eingegangen, in dem der Geschäftsführer der „Asgard German Security Guards GmbH“ sein Unverständnis über die Entscheidung der Stadt Ahlen als Ei­gen­tü­me­rin äußert, die Feuerwehrausbildungsstätte Brockhausen nur noch für feuerwehrfachliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.

In seinem an die Stadt, Politik und Medien gerichteten Brief fährt Stoy scharfe Geschütze gegen die Stadt auf und versucht, die Verantwortlichen mit dem Hinweis auf potenzielle Einnahmen, die aus der Fremdvermietung resultieren, und andererseits der prekären Haushaltslage unter Druck zu setzen. Deshalb sei es im Sinn des gesunden Menschenverstandes naheliegend, die Feuerwehrausbildungsstätte (FAS) auch durch „ Asgaard “ nutzen zu lassen.

Das kommentiert Stadtpressesprecher Frank Merschhaus lapidar mit dem Hinweis, „dass die von der FAS erlösten Nutzungsentgelte – anders als suggeriert wird – nicht dem städtischen Haushalt zugutekommen.“ Träger der FAS ist eine Ar­beitsgemeinschaft der Kreise Warendorf, Coesfeld, Soest, Unna und der kreisfreien Stadt Hamm.

Auch FAS-Sprecher Ulrich Peukmann , Kreisbrandmeister des Kreises Unna, ist nicht amüsiert. „Der offene Brief ist völliger Humbug“, ärgert er sich. Er habe in Unkenntnis, um was für ein Unternehmen es sich handele, der Nutzung des Turmes zu Übungszwecken durch die Securityfirma zugestimmt. „Das war ein Fehler“, räumt Peukmann jetzt unumwunden ein. Zugleich verweist der Kreisbrandmeister auf die bisherige Vergabepraxis, die nie zu Problemen geführt habe. Es werde in Kürze eine Dienstbesprechung stattfinden, bei der dieses Thema erörtert werde. Zuvor hat Peukmann noch einen Termin mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger.

" „Wir sind über die Nutzung durch Asgaard Security nicht gerade glücklich.“ Daniel Höing "

Walter Wolf, Chef der Ahlener Feuerwehr , legt gegenüber unserer Zeitung Wert auf die Feststellung, dass die Ahlener überhaupt keine Aktien in der FAS haben. Auch beim Kreis Warendorf, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft, ist man verschnupft. Sprecher Daniel Höing: „Wir sind über die Nutzung durch Asgaard Security nicht gerade glücklich.“

Bleibt nur noch die Frage zu klären, wer Peter Stoy den Brief mit derart detaillierten Kenntnissen des Ahlener Haushaltes und der Haushaltsreden in die Feder diktiert hat.