Von Dierk Hartleb

Aber auch für das kommende Schuljahr liegen der Schulverwaltung 523 Anmeldungen für die zehn Grundschulen vor. „Damit bewegen wir uns seit einigen Jahren konstant auf gleichbleibendem Niveau“, erklärt der für Schulen zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus, der dem am Montag tagenden Schul- und Kulturausschuss vorschlägt, wieder 23 Eingangsklassen zu bilden. Das ist zugleich die Klassenrichtzahl, die nach dem 8. Schulrechtsänderungsgesetz nicht überschritten werden darf.

Die wenigsten Anmeldungen entfallen im Stadtgebiet auf die Diesterwegschule mit 19 Schülern, die meisten auf die Martinschule mit 85, gefolgt von der Barbaraschule mit 63 und der Paul-Ger-hardt-Schule mit 58, an denen jeweils drei Eingangsklassen gebildet werden. Die Zahl der Anmeldungen an der Augustin-Wibbelt-Schule in Vorhelm von 87 relativiert sich insofern, weil hier jahrgangsübergreifend un­terrichtet wird und die bestehenden Klassen mitgezählt werden, originär liegen zum neuen Schuljahr 43 Anmeldungen vor. Mit 30 Schülern können an der Lambertischule Dolberg zwei Klassen mit jeweils 15 Schülern gebildet werden.

„Wir haben mit der Bildung der Klassenrichtzahl unsere Schulaufgaben unter Berücksichtigung des Elternwillens gemacht“, sagt Wessels . Die gebildeten Klassen ließen zudem noch genügend Kapazitäten für Quereinsteiger durch Geflüchtete und Zuwanderer, mit denen in Ahlen gerechnet werden müsse.

Für die Eltern sei wichtig, Planungssicherheit zu erhalten, auch wenn die konkrete Aufnahmeentscheidung auf Anordnung der Schulaufsicht gegen den Protest der Ahlener Schulpolitiker erst nach Ostern erfolgen soll.