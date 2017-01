Die Volkshochschule Ahlen will ihre Kursgebühren zum Herbstsemester um zehn Pro­zent erhöhen. Pro Unterrichtsstunde à 45 Minuten müssten die Teilnehmer dann 2,20 Euro statt bisher zwei Euro entrichten. Hintergrund ist die ebenfalls geplante Anhebung der Dozentenhonorare.

Mit 2,20 Euro würde sich Ahlen auf dem Niveau umliegender Volkshochschulen bewegen, die diesen Satz bereits erheben oder eine entsprechende Erhöhung in absehbarer Zeit beabsichtigen, erläutert die Verwaltung in ih­rer Vorlage für die Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am 30. Januar. Allerdings sei die VHS Ahlen auch die einzige im Kreis Warendorf , die einen Großteil ih­rer Kurse in einem „nicht mehr zeitgemäßen“ Unterrichtsgebäude – gemeint ist das Alte Rathaus – durchführe. Eine Gebührenerhöhung lasse sich daher nur mit einer Anpassung der Honorare für die Kursleiter rechtfertigen. Diese ist aus Sicht der VHS überfällig.

Nach 16 Jahren ohne Erhöhung (abgesehen von ei­ner Aufrundung im Zuge der Eu­ro-Umstellung im Jahr 2001) hatte der Rat im Jahr 2012 die VHS-Dozentenhonorare auf 17 Euro und im Folgejahr auf 18 Euro pro Unterrichtsstunde erhöht, um damit den gestiegenen Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen. Für die Volkshochschule war es immer schwieriger geworden, qualifizierte Lehrkräfte zu hal­ ­ten bzw. neu zu gewinnen.

Diese Problematik könnte sich, so die Befürchtung, erneut stellen, wenn die Unterrichtstätigkeit in der allgemeinen Erwachsenenbildung finanziell vergleichsweise un­­attraktiv ist. Im Vergleich etwa zu den Integrationskursen: Deren Leiter/innen muss die VHS wie alle anderen Träger auch laut Maßgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) pro Unterrichtsstunde 35 Euro zahlen. Um den Abstand dazu wenigstens etwas zu verringern, sollen die Honorare für die übrigen VHS-Kurse auf 20 Euro angehoben werden. Anderenfalls, heißt es in der Vorlage, würde die VHS Ahlen „vermutlich viele ihrer Dozenten an andere Einrichtungen verlieren“.

Folgt der Stadtrat den Vor schlägen, sollen die neuen Ge ­bühren- und Honorarsätze ab dem 1. August dieses Jahres gelten.