Für Musical-Freunde fängt das Jahr gut an. Denn am Donnerstag, 2. Februar, kommen ab 20 Uhr große Gefühle, tolle Stimmen und beste Unterhaltung auf die Bühne der Stadthalle – mit den „Musical Highlights “.

Für viele Besucher und Fans ist die Show seit Jahren bundesweit die Nummer eins. Die „Musical Highlights“ ziehen seit Jahren immer mehr Besucher an und unterscheiden sich von anderen Tour-Produktionen.

Das soll auch bei der Tour 2017 so sein und so wurde das Team durch weitere Original-Interpreten und mit neuer künstlerischer Leitung verstärkt. „Musical Highlights“ setzt eine Programmauswahl, die den Abend zu einem echten Erlebnis für jeden Musicalliebhaber werden lässt. Es werden nur die Höhepunkte aus bekannten Musicals geboten, für die man sonst aufwendige Reisen in die unterschiedlichen Städte unternehmen muss. Das Musical kommt also mit „Musical Highlights“ zu den Musikfreunden – dies macht neben der Qualität der Show den Erfolg aus.

Exzellente Sängerinnen und Sänger wie Sabine Neibersch, Sofia Jonsson , Nadja Jägard, Dennis LeGree, Daniel Dodd-Ellis, Kevin Weatherspoon und Mark Daye begeistern in einer fast dreistündigen Gala mit ihrem faszinierenden Streifzug durch die Welt des Musicals.

Mit Mark Daye und Dennis LeGree stehen zwei ehemalige Hauptdarsteller von „Starlight Express“ gemeinsam auf der Bühne. Sie gehörten in den Hauptrollen „Rusty“ und „Papa“ zu den Lieblingen des Publikums.

Für das neue Programm „Musical Highlights 2017“ zeichnen Heiko Pagels (musikalischer Leiter) und Dolan Jose (künstlerischer Leiter) verantwortlich.

Wer Musicals mit seinen unterschiedlichen Stilrichtungen mag ist bei „Musical Highlights“ genau richtig und kann sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen.

Tickets gibt es zum Preis von 39,90 bis 49,90 Euro inklusiv aller Gebühren bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.