Von Dierk Hartleb

Die Zeichen stehen auf Abschied: Am 31. März läuft die Notunterkunft an der Westfalenkaserne endgültig aus, einen Monat später folgt voraussichtlich die Bodelschwinghschule . Mit der Schließung entfällt auch die Anrechnung von 850 Plätzen auf die Ahlener Quote, so dass sich die Stadt dann wieder auf die Zuweisung von Geflüchteten einstellen muss. Im Rathaus rechnet man derzeit mit einer Zahl von 300 bis 400 Flüchtlingen in diesem Jahr, wobei sich nach Meinung der Verwaltung derzeit noch keine seriöse Aussage über die tatsächliche Zuweisungszahl treffen lässt.

„Die Überlegungen für einen Standby-Betrieb sind vom Tisch“, bestätigt Stadtsprecher Frank Merschhaus . Das sei spätestens nach ei­nem Gespräch klar gewesen, das der Bürgermeister im Dezember mit der Regierungspräsidentin in Arnsberg, Diana Ewert , geführt habe. Dabei sei deutlich geworden, dass im Fall einer Standby-Einrichtung in der Bodelschwinghschule lediglich der Faktor 0.1 auf die Aufnahmequote angerechnet würde. Bei einer Kapazität von 500 Plätzen seien das gerade 50 Personen. Dafür wolle man den Gebäudekomplex nicht unter Vollbetriebsbedingungen weiterlaufen lassen.

Stattdessen will die Stadt die Bodelschwinghschule selbst als mögliche Gemeinschaftsunterkunft vorhalten. In der für den am morgigen Donnerstag tagenden Inte­grationsrat erarbeiteten Vorlage heißt es dazu, dass die Bodelschwinghschule neben den bestehenden Gemeinschaftsunterkünften am Hermesweg, an der Otto-Schott-Straße und im früheren Hotel Schneider an der Parkstraße mit insgesamt rund 140 Plätzen zumindest vorübergehend als Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden könnte, ehe die Bewohner auf den privaten Wohnungsmarkt weiter vermittelt werden können.

Selbst nachdem die Zahl der Geflüchteten deutlich zurückgegangen ist, sind die beiden Notunterkünfte in Ahlen noch gut ausgelastet. Aktuell sind in der Bodelschwinghschule 367, an der „Westfalen-Kaserne“ 254 Menschen untergebracht, teilt Merschhaus auf Anfrage mit. Allerdings gebe es in beiden Einrichtungen eine hohe Fluktuation, so dass die Zahlen immer nur einen tagesaktuellen Stand widerspiegelten.

Nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) personell aufgestockt worden ist, hat sich die Dauer der Asylverfahren spürbar verkürzt. Abgelehnte Asylbewerber fallen aus der Berechnung der kommunalen Quote heraus. Das macht es so schwer, derzeit verlässliche Zahlen über zu erwartende kommunal zugewiesene Flüchtlinge zu prognostizieren.