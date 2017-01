Wer will denn schon an einer Müllkippe wohnen?

Von Ulrich Gösmann

Nichts da mit guter Nachbarschaft. Birgit Jasper , am Dienstagabend im Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen für leidenschaftliche 20 Minuten Stimme der Anwohnergemeinschaft gegen den Standort neuer Baubetriebshof am alten Güterbahnhof , richtete ihren letzten Satz an den Leiter der Ahlener Umweltbetriebe: „So, wie uns die Anlage vorgestellt wurde, kann es im Sinne von Herrn Döding zu keiner guten Nachbarschaft führen.“ Zustimmendes Kopfnicken in den dicht gedrängten Besucherreihen, abweisendes Kopfschütteln auf der Verwaltungsseite rund um den Leiter der Ahlener Umweltbetriebe.

Zwölf Stühle für die Öffentlichkeit – und zwei öffentlichkeitswirksame Tagesordnungspunkte, die mit dem umstrittenen Bürgersteigparken am Westfalendamm (Bericht Seite 2) und dem Standort Baubetriebshof Publikum zogen. Während sich zwei Reinigungskräfte im großen Ratssaal in ihrer Arbeit verloren, rollten Stühle stapelweise in den Sitzungssaal II – gleich nebenan. Die Verwaltung zeigte sich in diesem Punkt schlecht vorbereitet.

Birgit Jasper fand für die Anwohner-Ini deutliche Worte bei der Zusammenfassung aller Argumente gegen den Standort alter Güterbahnhof: „Das ist kein Müllumschlagplatz, sondern eine Müllhalle, die uns vorgesetzt wird.“ Der Verwaltung warf sie bewusste Irreführung in der Informationspolitik vor, wogegen sich der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding, im direkten Anschluss vehement wehrte: „Ich verstehe diesen Vorwurf der Täuschung nicht.“ Bei einem Ortstermin sei doch gerade erst größtmögliche Transparenz hergestellt worden.

„Haben Sie sich bei der Planung des Großprojekts Gedanken über die Anwohner gemacht?“ fragte Birgit Jasper einleitend in Richtung Verwaltung. Das nächstgelegene Haus sei gerade einmal 16 Meter entfernt, das nächste folge mit 61 Metern. „Liegen unsere Häuser demnächst in einem Gewerbegebiet?“ Alte Kaufverträge wiesen die Lage ihrer Immobilien noch als „Grundstücke in Kleinwohnsiedlung“ aus. Komme die Müllhalle, zerstöre sie „den Wert unseres Wohnens“. Häuser ließen sich nicht mehr verkaufen. Jasper: „Wer will denn schon an einer Müllkippe wohnen?“ An den Ausschuss gewandt: „Sie doch wohl auch nicht!“

Die Halle, so Jasper, sei unzumutbar. 200 Tonnen Müllanlieferung wöchentlich, dazu 100 Lkw-Bewegungen und die Siedlung als Abkürzung für Privatan­lieferer: zu viel für die vorhandene Infrastruktur. Zum Verkehr, der insbesondere Schüler treffen werde, kämen massive Geruchsbelästigungen. „Was ist, wenn die Hitze aufs Dach knallt? Werden dann die Tore der Halle geöffnet? Freies Atmen wird für uns Luxus sein.“ Den Ausschussmitgliedern em­pfahl Birgit Jasper, ihre Biotonne „doch einmal den ganzen Tag in die pralle Sonne zu stellen“. Und dann abends den Deckel zu öffnen. „Dann wissen Sie, was da raus kommt.“

Schon jetzt, so die Sprecherin, zeige der provisorische Abfallumschlagplatz Wirkung. Grillabende seien im vergangenen Sommer unter Moskitonetzen gelaufen, Ungeziefer durch Gärten gehuscht. Dazu erhöhtes Insektenaufkommen – bis ins Naherholungsgebiet Langst. Auch Ahlens oft gepriesene grüne Lunge nehme Schaden. Schlussendlich stelle sich die Frage: „Warum wird der Baubetriebshof nicht im Gewerbegebiet Olfetal gebaut?“

Für die Stadt Ahlen hatte der Leiter der Umweltbetriebe Bernd Döding vorab über den Stand des Verfahrens informiert. Lärm-, Geruchs- und Staubgutachten seien abgearbeitet und lägen der Bezirksregierung und übergeordneter Stellen vor. Ob sie auskömmlich seien oder nachgebessert werden müssten, werde sich zeigen. Antwort in drei Monaten.

„Wir müssen die Gutachten abwarten“, reagierte Gudrun Westhues (SPD). „Abwarten“ auch das Stichwort für Ralf Marciniak (CDU), der den Betriebsausschuss in erster Priorität sah. Dieter Bröer (Grüne) bedauerte, dass mit dieser Sitzung eine Erwartungsgrundhaltung geschürt worden sei. Doch ohne Entscheidungsgrundlage passiere hier und jetzt erst mal nichts.