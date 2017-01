Seit wenigen Tagen kümmert sich im Rathaus Helena Hahn um die Anliegen der älteren Bewohner im Osten- und Südenstadtteil. Die Heilpädagogin ist neue Koordinatorin im Projekt „Altengerechte Quartiersentwicklung in Ahlen-Nord und Ahlen-Ost“. Mit Erfahrungen, die sie im Studiengang „Teilhabeorientierte Netzwerke in der Heilpädagogik“ gewonnen hat, legt die 26-Jährige ihren Fokus auf die Lebensqualität der Bürger. „Die Menschen sollen und wollen sich dort wohlfühlen, wo sie leben“, sieht Helena Hahn vier Lebensbereiche, die ähnlich wie schon in dem seit 2015 laufenden Quartiersprojekt Nord nun auch im Osten gestärkt werden sollen. Menschen empfinden ihre Lebenssituation positiv, wenn sie Gemeinschaft erleben, sich gut versorgen und einbringen können und ihre Wohnsituation sowie das Wohnumfeld zufriedenstellend finden. „Wie es um diese Bereiche steht, will ich mit den Quartiersbewohnern herausfinden und gemeinsam mit ihnen nach Möglichkeiten suchen, Defizite zu verbessern.“

Helfen werden Helena Hahn dabei ihre Erfahrungen aus der Sozial- und Netzwerkforschung. Was Lebensqualität und Teilhabe im vorangeschrittenen Alter in den beiden Stadtteilen bedeutet, lasse sich eben nur im direkten Austausch erfahren, denn: „Die Bürgerinnen und Bürger sind die besten Experten für ihre eigenen Belange.“ Aufbauen wird Helena Hahn dabei auf den schon im Norden entstandenen Strukturen und Kontakten, die sie erstmals beim monatlichen Seniorenmittagstisch im Pfarrheim St. Elisabeth erlebt hat.

Nicht weniger erfolgreich soll nun die im Januar begonnene Quartiersarbeit im Osten werden, wünschen sich Sozialfachbereichsleiterin Ulla Woltering und Cristina Loi von der Leitstelle. Beide Projekte werden inhaltlich unabhängig voneinander angegangen. Ulla Woltering geht davon aus, dass es „wie von alleine zu Synergien dank der gemeinsamen Projektleitung kommen wird“.

Der nächste Stadtteilstammtisch Nord trifft sich am Donnerstag, 9. Februar, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum. Auch Bürger, die bisher nicht mitgewirkt haben, sind willkommen, wenn Helena Hahn sich persönlich vorstellt. Weitere Infos erteilen Helena Hahn unter Telefon 94 09 97 14, und Cristina Loi, Telefon 5 94 67.