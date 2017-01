Investitionskosten von einer halben Million Euro in eine eigene Feinbrennanlage für Spirituosen zeigen erste Erfolge. Brennmeister Martin Schulze Rötering aus Ahlen sicherte sich bei einem internationalen Wettbewerb in China den ersten Platz. Im Rennen: 9000 konkurrierende Produkte.

Von Ulrich Gösmann

Ein Augenaufschlag, ein reflexartiges Zucken der Kiefergelenke, ein leichtes Lächeln. „Das ist der Probiereffekt“, erklärt Boris Burat – und strahlt. Welche Reflexe Erdbeergeist und Gin aus Ahlener Produktion im fernen China auslösten, weiß der offizielle Genuss-Botschafter der Brennerei Schulze Rötering zwar nicht. Eine Urkunde bestätigt aber: Platz eins für den Erdbeergeist unter über 9000 eingereichten Produkten. Und der Gin – ein augenzwinkernder Gruß nach England – auf Rang drei. „Das ist gigantisch“, freut sich Brennmeister Martin Schulze Rötering. Zwei Jahre nach seiner 450 000 Euro teuren Investition sieht sich der Direktvermarkter vom Prozessionsweg am Ziel: ganz oben, international!

„Eine eigene Feinbrennanlage war immer mein Traum“, verrät der 53-Jährige, der sonst mit Spargel und frühen Erdbeeren im Gespräch ist. Einst habe sein Großvater eine Brennerei in Sendenhorst betrieben. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts habe es im südlichen Kreis knapp 50 gegeben, zehn davon in Ahlen . Und heute? „Wir sind hier die einzigen, die den Alkohol selbst herstellen“, lässt Schulze Rötering wissen.

Mit Erdbeergeist und Urkunde aus China: Brennmeister Martin Schulze Rötering und Genuss-Botschafter Boris Burat.

Vor über zwei Jahren stieß der Brennmeister in sechster Generation auf alte Zeichnungen der Anlage seines Großvaters aus dem Jahr 1908. Mit 48 Reinigungsböden veredelte sie den Alkohol auf 16 bis 20 mg Methanol pro Kilogramm. Damals schon deutlich unter dem heutigen Richtwert von 30 mg/kg. Martin Schulze Rötering wollte mehr. Noch weniger Methanol im Glas, um aus der Massenware Alkohol den einen, unverkennbaren Tropfen herauszudestillieren.

Von den drei noch existierenden Brennereiherstellern kam nur die in Neustadt am Bodensee in Frage. „Machen Sie‘s nicht“, habe der Hersteller noch abgeraten. „Wir produzieren einen Haufen Kupferschrott.“ Martin Schulze Rötering ließ sich nicht beirren, hielt an seiner Idee fest und gab seine Anlage – per Vorkasse – in Auftrag.

Blick in die Brennanlage. Investitionskosten: 450 000 Euro.

Die Zeit schlafloser Nächte ist Vergangenheit. In einer ersten Analyse wurde dem Ahlener in einem Berliner Institut ein Methanolgehalt von 8,8 attestiert. Durch weitere Feinjustierung gelang es, ihn auf 4,2 herunterzufahren. Ein Wert, der so unverkennbar weich und mild über den Gaumen geht, wenn eingeschenkt wird. Möglich macht‘s das Herzstück der Anlage: ein Turm mit 60 Reinigungsböden, der noch meterweit aus dem Dach der Brennerei ragt. Das Resultat wie die Anlage selbst: einzigartig. das Produkt allerdings nicht auf die breite Masse fixiert. „Wir suchen den Ferrari-Fahrer un­ter den Genießern“, wirft Boris Burat ein – und ist in China. Versuchsweise hatte sich die Brennerei aus Ahlen an dem internationalen CWSA-Wettbewerb (China Wine and Spirit Awards) beteiligt. In der Hoffnung, unter 9000 konkurrierenden Produkten in die Top 100 zu kommen. Am Ende war es Gold für den Erdbeergeist, Bronze für den Gin. Der es auch im Heimatland des Gins – in England – als deutsches Produkt auf den dritten Rang schaffte.

Der Touristikverein Münsterland e.V. entsandte die Brennerei Schulze Rötering in diesem Monat als ihren Botschafter auf die „Grüne Woche“ nach Berlin. Dort konnten die Ahlener auch Bundesumweltministerin Barbara Hendriks für ein edles Tröpfchen begeistern.

Im März geht eine kleine Auswahl an Erzeugnissen zum nächsten internationalen Wettbewerb nach Österreich. Der Martin Schulze Rötering noch wichtiger ist als der in China: „Hier sehen wir, wie den Europäern un­sere Erzeugnisse gefallen.“