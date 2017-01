Auf einen harten Landtagswahlkampf stimmte Kai Abruszat die Gäste des Neujahrsempfangs der Ahlener Liberalen am Mittwochabend in der Vinothek „Chagall“ ein. Foto: Peter Harke

Als Wahlkampfauftakt wollte Partei- und Fraktionsvorsitzender Eric Fellmann die Veranstaltung zwar noch nicht deklarieren. Dennoch stand beim Neujahrsempfang der Ahlener Liberalen am Mittwochabend in der Vinothek „Chagall“ die Landespolitik im Mittelpunkt.

Von Peter Harke

Als Gastredner begrüßte Fellmann den früheren FDP-Landtagsabgeordneten Kai Abruszat (47), seit September 2015 Bürgermeister der 14 000-Seelen-Gemeinde Stemwede in Ostwestfalen. Von CDU und FDP war er ins Rennen geschickt und im ersten Wahlgang mit 56,8 Prozent gewählt worden. Wenngleich sein Ahlener Kollege Dr. Alexander Berger keinen so deutlichen Vorsprung hatte – Abruszat: „Gute Pferde springen knapp!“ – beweise dessen und sein eigenes Beispiel: „Wenn das bürgerliche Lager zusammensteht, kann man auch Erfolg haben.“

Während seiner Zeit im Landtag hatte sich Abruszat den Ruf erworben, ebenso fleißig wie unbequem zu sein, indem er allein im Laufe einer Legislaturperiode 400 Kleine Anfragen an die Landesregierung richtete. Nach seinem Ausscheiden stellte der Kölner „Express“ fest, NRW-Innenminister Ralf Jäger sei „seinen lästigsten Kritiker los“. Das stimmt offenbar nicht so ganz. Auch in seiner heutigen Funktion wird Abruszat nicht müde, die rot-grüne Landesregierung hart anzugehen, insbesondere auf dem Feld der Innenpolitik, deren Folgen bis auf die kommunale Ebene durchschlagen, wie etwa bei der Finanzierung der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Der Druck auf die Sozialsysteme durch die Zuwanderung wachse, darum müsse es eine klarere Struktur der Zuständigkeiten „von Berlin über Düsseldorf bis Ahlen“ geben, forderte der gebürtige Mindener.

Generell bereitet Abruszat die chronische Unterfinanzierung der meisten Städte und Gemeinden im Land Sorgen. Wenn diese trotz guter Konjunktur, steigender Gewerbesteuereinnahmen, „unglaublich“ niedriger Zinsen und eines robusten Ar­beits­markts ihre Haushaltsdefizite nur durch das Aufzehren ihrer Rücklagen ausgleichen können, läuft aus Sicht des Stemweder Stadtoberhaupts etwas falsch.

Angriffsflächen bietet ihm auch Innenminister Ralf Jäger munter weiter, dem Abruszat „eklatantes Behördenversagen“ im Fall des Berliner Terrorattentäters Anis Amri anlastete. In den kommenden Monaten bis zum 14. Mai erwartet der Jurist jedenfalls „den härtesten Landtagswahlkampf, den wir je erlebt haben“. Wenn die FDP diesen erfolgreich bestreite, könne sie anschließend auch „Schwung aufnehmen“ für die Bundestagswahl im September.

Auch Sicht des FDP-Kreisvorsitzenden Markus Dieckhoff, der selbst erstmals für den Landtag kandidiert, geht es für die Liberalen „langsam wieder aufwärts“. Er kritisierte vor allem die rot-grüne Bildungspolitik und forderte mehr Investitionen in die Ausstattung der Schulen, um diese „raus aus der Kreidezeit ins digitale Zeitalter“ zu führen. Auch die duale Ausbildung müsse gefördert, das Handwerk gestärkt werden.

Ein kurzes Grußwort richtete Bürgermeister Dr. Alexander Berger an die Gäste des Neujahrsempfangs . Er bescheinigte der FDP, sich im Rat konstruktiv eingebracht und an wichtigen Entscheidungen mitgewirkt zu haben. Berger stellte fest: „Alles, was wir im Wahlkampf versprochen haben, haben wir bis jetzt eingehalten.“ Das zurückliegende Jahr sei für ihn persönlich sehr intensiv und spannend gewesen. Der Verwaltungschef versicherte: „Das Amt macht mir nach wie vor Spaß.“

Eric Fellmann und sein Stellvertreter Norbert Fleischer bedankten sich bei allen drei Rednern mit einer Flasche „Gourmetmarkt“- Wein.