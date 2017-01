Mein Freund hat sich in meine beste Freundin verliebt – was soll ich tun? Meine Eltern streiten sich ständig – es ist kaum auszuhalten. Ein Junge hat mich geküsst – bin ich jetzt schwanger?

Jugendliche und Kinder können bei solchen Fragen die 116 111 die bundesweite Servicenummer des Kinder- und Jugendtelefons – wählen. Dann werden sie fachgerecht beraten. Und diese Berater bildet auch der Kinderschutzbund im Kreis Warendorf in seinen Räumen in Ahlen aus. Die neue Ausbildungsgruppe startet im März.

Mal geht es um Stress mit den Eltern, Streit mit Freunden, Liebeskummer oder Sexualität, mal aber auch um Mobbing, Suizidgedanken oder Gewalterfahrungen. Häufig wissen die Kinder und Jugendlichen nicht, mit wem sie reden sollen, fühlen sich einsam oder traurig.

Gefördert von den Jugendämtern im Kreis ist das Kinder- und Jugendtelefon seit 2009 auch ein telefonisches Beratungsangebot des deutschen Kinderschutzbundes Kreisverband Warendorf in Zusammenarbeit mit „ Nummer gegen Kummer “. Kinder und Jugendliche können kostenlos und anonym über ihre Probleme reden.

Die geschulten, ehrenamtlichen Berater am Kinder- und Jugendtelefon helfen, sich die belastenden Erfahrungen von der Seele zu reden. Sie nehmen die Anrufenden ernst und hören zu. Gemeinsam werden Lösungsansätze für das Problem gesucht.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr besetzt. 2016 haben die derzeit 20 Telefonberater über 3200 Anrufenden zur Seite gestanden. Zur Ausweitung des Angebots startet ab März die neue Ausbildungsgruppe beim Kinderschutzbund in Ahlen am Bahnhofsplatz 1.

Die Bewerber werden professionell auf die Aufgabe vorbereitet: In einer Gruppe mit bis zu 15 Teilnehmern wird die theoretische Ausbildung bis Ende 2017 jeden Mittwochabend stattfinden (außer in Ferien). Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem Gesprächsführung mit Ratsuchenden, Themen der Anrufenden, Selbstreflexion und Selbsterfahrung. Eine zehnstündige Hospitation ergänzt die Ausbildung und führt in die praktische Arbeit ein. Diese wird durch regelmäßige, zweiwöchige Supervision begleitet. Frauen und Männer ab 18 Jahre sind willkommen.

Interessierte können sich beim Kinderschutzbund unter Telefon 5 47 04 30 jeweils dienstags bis donnerstags zwischen 10 und 15 Uhr oder per E-Mail an info@kinderschutzbund-warendorf.de melden.