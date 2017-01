Versteckte Videokameras in Rauchmeldern: In einer Ahlener Apotheke überwachte ein Chef seine Mitarbeiter klammheimlich. Der Spuk flog auf. Mit Konsequenzen.

Von Dierk Hartleb

Zwei ungewöhnliche Rauchmelder brachten die Mitarbeiter einer Filialapotheke in Ahlen auf die Spur, dass ihre Arbeitsplätze videoüberwacht sein könnten. Einmal ins Rollen gekommen, eskalierte der Streit zwischen dem auswärtigen Apotheken-Eigentümer und vier seiner ehemaligen Mitarbeiter, die sich im Dezember vor Gericht wiedersahen. Das Gericht sprach den Betroffenen ein Schmerzensgeld zu. Drei von ihnen haben inzwischen einen anderen Arbeitgeber.

Erstmals flogen die Gebaren des Chefs auf, als das Team in den Arbeitsräumen hinter der Offizin (Verkaufsraum) zwei neue Rauchmelder entdeckte, die offensichtlich nach Dienstschluss installiert worden waren. Einer der Mitarbeiter stieg auf die Leiter und stellte fest, dass sich hinter der Abdeckung Kameralinsen befanden. Der von seinen Mitarbeitern deshalb zur Rede gestellte Inhaber bestritt den Sachverhalt und redete sich mit dem Hinweis auf die neue Brandschutzverordnung heraus. Später war es eine „Thermolinse“ und schließlich bestätige er die Existenz einer Kamera, die aber nur außerhalb der Geschäftszeiten eingeschaltet sei. Die Linse wurde daraufhin mit schwarzem Papier beklebt.

Kamera läuft. Foto: privat Kamera läuft. Foto: privat

Drei Monate später fiel der damaligen Filialleiterin auf, dass der Boden an einer bestimmten Stelle gesäubert worden war, obwohl sich die Reinigungskraft in Urlaub befand. Um dem Phänomen auf den Grund zu gehen, stieg sie selbst auf die Leiter und stellte in der Zwischendecke winzige Bohrlöcher fest, hinter denen sich Mini-Kameras verbargen. Bei den Untersuchungen kam das ganze technische Equipment mit Receiver zum Vorschein.

Löcher der Kameralinse überklebt

Das eine Woche später stattgefundene Gespräch zwischen Inhaber und Filialleiterin während eines Nachtdienstes verlief wenig freundlich. Der Chef hatte den Geschäftsführer des Sicherheitsunternehmens mitgebracht, das die Anlage eingebaut hatte, und der der Filialleiterin unzulässige Manipulationen vorwarf, weil die Löcher mit den Kameralinsen überklebt worden waren. Auch beim Treffen am nächsten Tag mit den anderen Mitarbeitern standen harte Vorwürfe im Raum, so dass das Gespräch vorzeitig abgebrochen wurde.

Kabel im Deckenzwischenraum. Foto: privat Kabel im Deckenzwischenraum. Foto: privat

Zu dem Zeitpunkt waren einige Mitarbeiter bereits krankgeschrieben. Nachdem der Filialleitung dann noch vorgeworfen wurde, es seien einige Arzneimittel abhanden gekommen, um auf diese Weise den Einsatz der Videoüberwachung nachträglich zu rechtfertigen, zog sie die Notbremse und kündigte. Mit ihr verließen drei weitere Mitarbeiter die Apotheke , die ihren ehemaligen Chef wegen des Versuchs illegaler Videoüberwachung auf Schmerzensgeld verklagten. Das angerufene Gericht gab den vier Klägern bei der Verhandlung im Dezember 2016 Recht und erkannte ihnen jeweils ein Schmerzensgeld von 600 Euro zu.

Inzwischen fühlt sich der neue Arbeitgeber der drei erfolgreichen Kläger von seinem Kollegen mit wettbewerbsrechtlichen Vorwürfen unrechtmäßig behelligt.

Kreis-Amtsapothekerin eingeschaltet

Bei der Apothekerkammer Münster will man von dem Fall noch keine Kenntnis haben. Allerdings hat die ehemalige Filialleiterin die Amtsapothekerin beim Kreis pflichtgemäß darüber informiert, dass sie ihre Stelle bei dem Video-Apotheker aufgegeben hat.

Die Rechtsprechung knüpft an die Videoüberwachung am Arbeitsplatz hohe Anforderungen, weil sie massiv in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eingreift. Die Mitarbeiter wehrten sich auch nicht gegen die Überwachung im Verkaufsraum, sondern nur in ihrem persönlichen Arbeitsbereich.