Auch einige Teilnehmer der Besichtigung durften einmal am Modell ausprobieren, wie eine Kniespiegelung vor sich geht, und stellten sich dabei gar nicht so ungeschickt an. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Sie sind wie „heilige Hallen“, die Bürger bekommen nur selten Zutritt zu ihnen, es sei denn als Patient, und dann ohne Bewusstsein. Am Donnerstagabend öffnete Chefarzt Dr. Thomas Haug die Türen zu seinem Arbeitsplatz, einem Operationssaal (OP) im St.-Franziskus-Hospital. 20 Teilnehmer durften mit dabei sein, über 80 hatten sich zu der Sonderveranstaltung in der Reihe „Medizin im Gespräch“ angemeldet.

„Die Mannschaft ist so nett, hinter uns zu reinigen“, machte Dr. Thomas Haug schnell deutlich, dass Straßenkleidung und OP-Bereich eigentlich nicht zusammenpassen. Hygiene steht an allererster Stelle in dem durch Schleusen hermetisch abgeschirmten Trakt des Krankenhauses. 4000 Eingriffe gehen jährlich in den vier OP-Sälen über die Bühne, was ein enges Zeitmanagement erfordert und damit die Disziplin aller Mitarbeiter. Dr. Haug: „Kein Patient möchte warten.“

Vor 200 Jahren noch kam eine Operation meistens einem Todesurteil gleich, erklärte der Chefarzt, bis die Asepsis gefunden wurde, der Zustand der Keimfreiheit. Damit begann der Siegeszug der Chirurgie. Neben der keimfreien Kleidung des Teams und sterilisiertem Material sorgt im OP-Bereich eine mit sieben Filtern ausgestattete Klimatechnik für die Keimfreiheit. Im OP-Saal selbst wird mit hohem Luftdruck gearbeitet.

" „Fünf Minuten müssen die Reinigungsmittel auf der Haut einwirken.“ Dr. Thomas Haug "

Nach der Theorie folgte die Praxis der Besichtigung, der Weg des Patienten bis in den OP. Dieser wird auf einen fahrbaren Tisch gelegt, der sich in der Höhe und Neigung zu allen Seiten verstellen lässt. Dabei ist er in vorgewärmten Fließ eingehüllt, damit er nicht friert. In der sogenannten Einleitung folgt die Narkose unter ständiger Überwachung durch das EKG, während sich nebenan im Waschraum das OP-Team vorbereitet: „Fünf Minuten müssen die Reinigungsmittel auf der Haut einwirken.“ Auf dem Weg in den OP wird nichts mehr mit der Hand berührt, alles muss mit dem Ellenbogen betätigt werden.

Im OP-Saal erwartete die Besuchergruppe medizinisches Hightech. Zunächst stellte Dr. Thomas Haug an einem Modell eine Kniespiegelung (Arthroskopie) nach. Er arbeitet dabei zweidimensional, in der einen Hand hält er eine Stabkamera, in der anderen das nötige Werkzeug für den Eingriff. Über einen Monitor kann er in das Knie schauen und den Eingriff vornehmen. Auch einige der Teilnehmer durften mal ran und stellten sich gar nicht so ungeschickt an. Beim zweiten Eingriff kommt ein Navigationsgerät zum Justieren einer Knieprothese zum Einsatz, die Besucher staunen über die Technik. Nach insgesamt über zwei Stunden ist auch diese „Operation“ erfolgreich abgeschlossen.

Was die Arztserien im Fernsehen zeigen würden, sei „unerträglicher Schwachsinn“, resümierte Dr. Haug. „Ich glaube, sie haben sich hier nicht unwohl gefühlt, oder?“, fragte der Chefarzt zum Schluss in die Runde. Ein einhelliges Nicken mit Applaus folgte. Ängste können schließlich nur durch Vertrauen abgebaut werden.