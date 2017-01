Die Sieger des vom Kunstverein Ahlen ausgeschriebenen Wettbewerbs um den „Förderpreis Junge Bildende Kunst“ wurden in der Stadt-Galerie ausgezeichnet. Den 1. Preis hatte die Jury Erboga Cigdem für ihre Mischtechnikarbeit „Ich – Heute“ zugesprochen.

Von Christian Feischen

Großer Andrang herrschte in der Stadt-Galerie, als die Ausstellung „Talente gefunden“ eröffnet und der „ Förderpreis Junge Bildende Kunst“ des Kunstvereins Ahlen vergeben wurde. Mehr als 250 Besucher waren gekommen, um die in diesem Jahr prämierten Arbeiten junger begabter Nachwuchskünstler zu sehen.

Dass die rekordverdächtige Zahl von etwa 100 Zeichnungen, Bildwerken, Installationen und Objekten eingereicht worden sei, stellte die Vorsitzende des Kunstvereins, Claudia Moseler, in ihrer Begrüßung heraus und bedankte sich nicht nur bei der dreiköpfigen Jury, die sich intensiv mit den Arbeiten auseinandergesetzt habe. Ihr Dank galt besonders auch der Sparkasse Münsterland Ost , die den Wettbewerb nun im sechsten Jahr in Folge mit ermöglicht hat. Deren Vertreter Roland Klein unterstrich in seinem Grußwort: „Es geht um die Förderung von handfester Kunst und die nachhaltige Unterstützung der jungen begabten Künstler in einer Art Stipendium.“ Viel Applaus gab es für seine Ankündigung, dass die Sparkasse auch im kommenden Jahr den Talentwettbewerb des Kunstvereins als Sponsor unterstützen werde.

Jurymitglied Ruppe Koselleck gab Erläuterungen zu den prämierten Arbeiten. Foto: Christian Feischen

Bürgermeister Dr. Alexander Berger lobte dieses finanzielle Engagement mit dem Ziel, junge Menschen für Kunst zu begeistern, ebenso wie die hohe künstlerische Qualität der nun in der Ausstellung gezeigten Arbeiten der 16- bis 19-Jährigen. Der „Förderpreis Junge Bildende Kunst“ des „rührigen und umtriebigen Kunstvereins“, so Berger, könne gleichsam eine „Initialzündung“ für Jugendliche sein und so dazu beitragen, den Ruf Ahlens als Kunststadt zu stärken. Hermann Mense, den Geschäftsführer des Kunstvereins, hob Berger dabei unter großem Beifall der Besucher als „Erfinder des Förderpreises“ heraus.

Den erhielten in diesem Jahr an erster Stelle Erboga Cigdem für ihre Mischtechnik-Arbeit „Ich – Heute“. Die zweiten Preise gingen zu gleichen Teilen an Ayyüce Cekic für eine Videoinstallation und Nele Ziemer für ihre zeichnerischen Arbeiten. Überdies sprach die Jury – bestehend aus Silvia Fassel vom Kreiskunstverein Beckum-Warendorf, Patrick Borchers von der TU Dortmund und Ruppe Kosellek – lobende Anerkennungen für die vier Wettbewerbsteilnehmer Ismail Cekic, Joline Diekneike, Niklas Radke und Emily Recker aus.

Ruppe Kosellek, freischaffender Künstler und Lehrbeauftragter an der Universität Osnabrück, überreichte den Preisträgern ihre Urkunden jeweils vor ihren Arbeiten. Mit seinen Erläuterungen zu den prämierten Installationen und Bildwerken gelang ihm gar eine kleine, kurzweilige Führung durch die Ausstellung. Die Exponate enthalten un­ter anderem politische Statements zur Globalisierung, Anspielungen auf die Vernetzung in sozialen Medien oder setzen sich künstlerisch mit Themen wie Einsamkeit und Tod auseinander.

Zwar war aufgrund der drangvollen Enge am Donnerstagabend eine intensive Betrachtung aller Arbeiten der jungen Künstler kaum möglich. Gelegenheit dazu ist aber noch zur Genüge, bis zum 23. Februar zeigt der Kunstverein die „Wettbewerbsarbeiten 2016“ in der Stadt-Galerie an der Königstraße.