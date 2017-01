Verkehrsunfallflucht in der Nacht zum Sonntag gegen 0.17 Uhr an der Uentroper Straße in Höhe der Dolberger Combrinkstraße: Ein schwarzer VW Passat befuhr nach Polizeiangaben die Uentroper Straße von der A 2 in Richtung Kreisverkehr, als er unmittelbar hinter dem Ortseingangsschild nach links in den Gegenverkehr geriet und dabei über die Verkehrsinsel für Fußgänger fuhr. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an dem Pkw. Das Splitterfeld erstreckt sich über rund 100 Meter. Auf der Verkehrsinsel stehende Verkehrszeichen wurden vollständig zerstört. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen gaben an, dass es sich um einen schwarzen VW Passat Kombi handelte. Es wurden verschiedene Fahrzeugteile gefunden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 96 50 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.