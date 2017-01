Auf eine bessere Terminabsprache verständigten sich Vertreter von Vereinen, Verbänden, Kirche, Wirtschaftsförderung und des öffentliches Lebens bei einem Treffen auf Initiative der Werbenden Gemeinschaft Ahlen (WGA) in der Gaststätte „Geisthövel“.

Nachdem in der Runde der Gedanke der Werbenden Gemeinschaft Ahlen nochmals erläutert wurde, ergab sich ein konstruktives Gespräch über die Termine mit Außenwirkung für die Stadt.

In eine geschlossene Facebook-Gruppe werden mehrere Administratoren in absehbarer Zeit die bekannten jährlich wiederkehrenden und auch terminlich wechselnden Ereignisse eintragen. Selbstverständlich, so hieß es, erhalten alle Akteure und Organisatoren auf Wunsch Zugang zu den Informationen. Ebenso können Administratoren in den Kreis aufgenommen werden. Es soll ein möglichst offenes Angebot werden. Auf diesem Weg erhoffen sich die Initiatoren, Mehrfachveranstaltungen an gleichen Terminen zu umgehen.

Weiter blickte die Versammlung auf das laufende Jahr. Ein Kernthema war der Abriss und der nachfolgende Neubau im Bereich Kettelerhaus, die Veränderungen am Marktplatz sowie deren Auswirkungen auf die Verkehrsführung. Angesprochen wurde auch ein Bauvorhaben der Firma Otremba, Im Kühl.

Weit ins Jahr gedacht war der Auftakt der nächsten Session im Ahlener Karnevals , das Aufstellen des Maibaums, der Pöttkes- und Töttkenmarkt, das konfessionsübergreifend geplante Erntedankfest, das Event „Ahlen karibisch“, der Winter-Citylauf, der Weihnachtsmarkt und mehr.

Die Beteiligten verabschiedeten sich mit dem Versprechen auf gute Zusammenarbeit.