Von Reinhard Baldauf

Erfolgreich taten am Freitagabend die Mitglieder des Bürgerschützenvereins Süden den ersten Schritt zur Fusion mit dem „Hohen Norden“. Mit überwältigender Mehrheit fielen bei der Außerordentlichen Mitgliederversammlung im Foyer der Stadthalle die nötigen Entscheidungen. Die Versammlung verzögerte sich, da in der Anwesenheitsliste auch genau eingetragen werden musste, wer und wie viele Stimmvollmachten jeder hatte. Notar Christian Stroick überwachte alle Schritte genau.

Die Mitglieder waren im Vorfeld rechtzeitig über alle Prozessabläufe für eine Fusion schriftlich informiert worden. Auf Nachfragen des Vorsitzenden Dr. Andreas Kirst wurden keine weiteren Erklärungen gewünscht. Der Bürgerschützenverein Süden hat 201 stimmberechtigte Mitglieder. Mindestens 50 Prozent mussten laut Satzung anwesend sein. Davon hatten 80 Prozent den Plänen des Vorstands zustimmen müssen. Mit 93 anwesenden Mitgliedern und 51 Stimmvollmachten wurde die erste Quote erreicht.

„Herzlich willkommen zu einer historischen Stunde“, meinte der Vorsitzende der „Südenschützen“, Dr. An­dreas Kirst, zu Beginn der Versammlung. Er erinnerte daran, dass vor fast 90 Jahren die Gründung des Vereins „ein mutiger Schritt“ war. Dr. Kirst weiter: „Heute legen wir den Grundstein für viele, weitere Jahre Gemeinschaft und Feiern.“

Nach der notariellen Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Entlastung des Vorstands erfolgte die Abstimmung über die notwendige Satzungsänderung. Die Zustimmung mit 140 Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und einem ungültigen Stimmzettel war überwältigend.

Vereinsmitglied Ralf Gosda, selbst Rechtsanwalt und Notar, nannte das Ergebnis einen „großen Vertrauensbeweis“. Er verwies darauf, dass der neue Name des Fusionsschützenvereins bei der ersten Mitgliederversammlung festgelegt werde. Auch für den Verschmelzungsvertrag gab es dann 140 Mal die Zustimmung. „Ich glaube, wir haben in der Zukunft viel zu erwarten“, zeigte sich Andreas Kirst überzeugt. Nach Abschluss der Formalitäten gab es „eine Runde“ für alle Anwesenden.

Mit etwas Wehmut lud der Vorsitzende dann zum Königsball mit Thronvorstellung ein. „Es wird das letzte Mal sein, dass wir in dieser Form gemeinsam feiern“, meinte er. Alle Anwesenden erhielten eine schriftliche Einladung zu dem Großen Ball am 11. März in der Stadthalle.

Der erste Höhepunkt des Abends wird die Inthronisation von Schützenkaiser Ralf Swonke und seiner Königin Sandra Hellwig sein. Der Ball wird musikalisch von der Band „Reinhold Hörauf mit Voice und Voice“ gestaltet, die Andreas Kirst als für diesen Anlass als sehr gut beschrieb. Zu der Feier gehört auch ein Buffet mit vielerlei Speisen.