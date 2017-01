Von Christian Feischen

Der bis dahin jüngste „ Faltenwurf “ vom ersten Weihnachtstag lag gerade mal einen Monat zurück: Doch schon am vergangenen Samstagabend ging es weiter mit den bei vielen Ahlenern so beliebten tanzbaren Sounds für die Generation jenseits der 30. Zahlreiche Besucher tanzten und feierten begeistert bis weit in die Nacht im Saal des Bürgerzentrums zu den Songs, die diesmal einmalig von gleich vier „DJ Allstars“ aufgelegt wurden.

Ende vergangenen Jahres hatte Martin Temme alias „DJ Martin T. “ erklärt, er wolle die Regler am Mischpult nun anderen überlassen. „Diese Veranstaltung gehört aber einfach zum Büz“, meinte allerdings ein wenig besorgt unter anderem ein 46-jähriger Ahlener noch am Wochenende, der seit Jahren regelmäßig mit seiner Partnerin zum „Faltenwurf“ kommt.

Ihre Party! Und so soll es auch bleiben... Foto: Christian Feischen

Solche Befürchtungen von eingefleischten „Faltenwurf“-Fans, es würde mit dem Party-Kult vielleicht gar nicht mehr weitergehen, gab es indessen seit Wochen. Alle Zweifel zerstreuten dann am Samstag die „All Star“-Discjockeys ganz und gar. Die überaus gelungene Party mit teils neuem Konzept sprach für sich selbst und wurde vom feiernden Publikum durchweg positiv aufgenommen. Im Wechsel mit „Martin T.“ – der „nun wirklich zum letzten Mal“, so sein Statement, mitmachte – sorgten Michael Böker, Peter Dudek und Horst Kleinefort mit kurzweiliger Abwechslung der Musikstilrichtungen über Stunden für eine volle Tanzfläche im Saal.

Spaß am Feiern bis weit nach Mitternacht: Christina, Christel, Sylke und Heike (v.l.) Foto: Christian Feischen Spaß am Feiern bis weit nach Mitternacht: Christina, Christel, Sylke und Heike (v.l.) Foto: Christian Feischen

Die Songauswahl kam bei den tanzfreudigen Besuchern sichtlich an. Während „Mike B.“ für Songs aus den Charts und Souliges zuständig war, sorgten „Pete“ für funkige und „Hotte“ für rockige Klänge. Martin Temme ergänzte den Musikreigen zum Abfeiern noch einmal mit New Wave und Metal. Zu den eingängigen Rhythmen von Bands wie den „Talking Heads“, „ Pink Floyd “ oder „Skunk Anansie“, über Peter Gabriel, Stevie Wonder und Michael Jackson bis hin zur „Neuen Deutschen Welle“ nahm das Feiern zum abwechslungsreichen Musikmix bis in die frühen Morgenstunden „gefühlt“ nahezu kein Ende. Alle nächsten „Faltenwurf“-Termine unter neuer Regie stehen indessen fest. Von Ostern an kann wie gewohnt noch vier Mal in diesem Jahr bis weit nach Mitternacht gefeiert werden - zum Jahresabschluss am 25. Dezember dann wiederum beim schon längst kultigen „Weihnachts-Faltenwurf“.