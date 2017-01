Von Dierk Hartleb

Die nächste Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses verspricht in mancherlei Beziehung spannend zu werden. Gleich Punkt zwei auf der Tagesordnung betrifft die Neugestaltung der Außenanlagen des Kunstmuseums .

Schon lange ein Dorn im Auge ist den Verantwortlichen im Museum, dass die Westseite mit dem eindrucksvollen Portal im Kapellenturm kaum wahrgenommen wird. Anderseits wirkt dem Haupteingang im Neubautrakt mit dem Tonnendach und der Videoprojektion in den Abendstunden durch eine ungünstige Bepflanzung wie eingeklemmt.

Die Architekten Silke-Anna Linnemann und Christian Tripp werden den Mitgliedern des Ausschusses einen Plan für die Neugestaltung des gesamten Museumsvorplatzes vorlegen, der die parkenden Autos mehr in den westlichen Teil des Areals verbannt. An Stelle des Parkplatzes ist eine neue Wegeführung geplant, die den Skulpturengarten erschließt wie auch die Zuwegung zum Stadtpark sicherstellt, und zwar sowohl für den Fuß- als auch für den Radverkehr.

Das Kunstmuseum in Ahlen. Foto: Dierk Hartleb Das Kunstmuseum in Ahlen. Foto: Dierk Hartleb

Der Museumskomplex selbst soll mit einer hell gepflasterten Fläche im Boden, die sich wie ein geschwungenes Band darum legt, neu in Szene gesetzt werden. Der Museumsplatz soll bis in den Skulpturengarten hinein verlängert werden, so dass die Anlieferung für das „Chagall“ rückwärtig erfolgen kann und die schwierige Verkehrssituation durch Anlieferung in der Weststraße deutlich entzerrt wird. Der Skulpturengarten selbst soll mit einer Schiebetür von den neu entstehenden Verkehrsflächen abgegrenzt werden.

Um das Haus noch transparenter zu machen, soll die Holztür im historischen Eckeingang durch eine Festverglasung ersetzt werden, die zu jeder Tages- und Nachtzeit interessante Einblicke in das Museum gestattet. Die Kosten trägt die Theodor-F. Leifeld-Stiftung.

Noch getüftelt wird derzeit an einem Konzept, wie der Einmündungsbereich der Weststraße in die Westenmauer vor allem für Fußgänger und Radfahrer attraktiver gestaltet werden kann.