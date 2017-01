Von Dierk Hartleb

Seine Ernennung zum Schulleiter des Berufskollegs erhielt Bernd Schäper am 5. Februar 2007 im Kreishaus. Zur Verabschiedung des 65-Jährigen am heutigen Montag begibt sich Landrat Dr Olaf Gericke auf den Weg nach Ahlen . „In den zurückliegenden zehn Jahren hat sich viel getan“, zieht Schäper ein erstes Resümee. Um dann hinzuzufügen: „Die Schule ist in einem permanenten Veränderungsprozess.“ Und die kennt er noch aus der Zeit, als sie Kaufmännische Berufsanstalten hieß und an der Rottmannstraße lag. 1977 ist er dort angefangen.

Ein Prozess, den Schäper vom ersten Tag an als Schulleiter aktiv mitgestaltet hat. Dazu gehörte die technische Ausstattung der Schule mit modernsten Lehr- und Lernmitteln. Nicht von ungefähr ersetzt in den Unterrichtsräumen das internetfähige Smartboard seit Langem die klassische Kreidetafel. Dazu gehören auch sogenannte Dokumentenkameras, mit denen selbst Handgeschriebenes vergrößert an die Leinwand geworfen werden kann. Für die gute Ausstattung ist Schäper dem Kreis als Schulträger sehr dankbar.

Aber die ist nur die Voraussetzung für guten Unterricht. „Wir haben immer einen engen Kontakt zu unseren Kooperationspartnern in der Wirtschaft gehalten“, erklärt Bernd Schäper. Für ihre Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben in der Region gab es bei der zweimal in zehn Jahren durchgeführten Qualitätsanalyse die Note sehr gut.

Im Jahr 2017 selbstverständlich, war vor zehn Jahren die Schärfung des Europaprofils der Schule durch Auslandspraktika im Rahmen des Erasmus-Programms noch im Aufbau. Durch den Namenszusatz „Europaschule“ unterstreicht das Berufskolleg sein positives Bekenntnis zu Europa .

Auch der Ausbau der Kooperation mit weiterführenden Schulen wie den Sekundarschulen in Ahlen und Beckum sowie mit den Hochschulen mit dem Schwerpunkt Wirtschaft lag Schäper auch persönlich am Herzen. „Mit 400 Absolventen einschließlich der Fachschule leisten wir einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung“, freut sich der scheidende Schulleiter.

Das Berufskolleg Europaschule in Ahlen. Foto: Dierk Hartleb Das Berufskolleg Europaschule in Ahlen. Foto: Dierk Hartleb

Alle Welt spreche von Heterogenität, so Schäper. Das Berufskolleg sei ein Beispiel, das sich mit vielen gesellschaftlichen Phänomenen wie Diskriminierung, Rassismus und Extremismus auseinandersetzt und sich derzeit um Beschulung und Ausbildung der Flüchtlinge kümmere.

Den gebürtigen Ibbenbürener, der mit dem Sport Zeit seines Lebens sehr verbunden ist – sein drittes Fach neben Wirtschaftswissenschaften und Politik – freut besonders im Rückblick, dass er zum Schuljahr 1983/84 erstmals im Lehrplan das Fach Sport verankern konnte.

Die Sorge, dass er sich im Ruhestand langweilen könnte, hat Bernd Schäper nicht. Im Gegenteil: Angebote, sich zu engagieren, hat er mit dem Hinweis abgewehrt: „Lasst mich erst einmal zur Ruhe kommen“. Schließlich warten auf ihn auch noch drei Enkelkinder seiner beiden Kinder. Und viele Hobbys. Reisen ist dabei nur eines davon. Und die Erkenntnis, demnächst auch außerhalb der Schulferien in Urlaub fahren zu können, dämmert ihm erst allmählich.