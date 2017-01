Von Ulrich Gösmann

Hinter den Kulissen laufen die Planungen schon seit Jahren. Am kommenden Montag werden sie in der Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses erstmals öffentlich: Vollversorger „ Edeka “ setzt einen Großmarkt auf die Thormannsche Brache am Eckpunkt Warendorfer Straße / Konrad-Adenauer-Ring . Discounter „Netto“ erweitert. Und – aktuell interessant: Ein Blumenshop bereichert das neue Nahversorgungszentrum Nord.

Lesern unserer Zeitung ist das Vorhaben der Stroetmann Grundbesitz-Verwaltungs GmbH nicht neu. Im Jahr 2012 hatte der regionale Entwickler das Areal der ehemaligen Baumschule übernommen. Damals war schon klar: „Edeka“ will!

Bodelschwinghschule raus aus den Plänen

Ohne den Flüchtlingszustrom und die Herrichtung der ehemaligen Bodelschwinghschule zu einer Notunterkunft würden sich die Pläne jetzt allerdings auf das städtische Grundstück auf der anderen Seite des Adenauer-Rings konzentrieren. Es stand als attraktiv-alternative Potenzialfläche zur Etablierung des Nahversorgungszentrums Nord im Fokus. Dieses Vorhaben ist mit dem Aufbestellungsbeschluss des Bebauungsplans 12.2 jetzt vom Tisch.

Der neue „Edeka“ im Norden soll die Größe des „Edeka“ an der Ostbredenstraße haben. Foto: Ulrich Gösmann Der neue „Edeka“ im Norden soll die Größe des „Edeka“ an der Ostbredenstraße haben. Foto: Ulrich Gösmann

Stroetmann plant einen „Edeka“-Markt inklusive Back- und Blumenshop auf 1725 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das entspricht der Größe des Wiewel-Marktes an der Ostbredenstraße. Betreiber wird die „Edeka Rhein-Ruhr“ als Mieter.

Die hauptsächliche Erschließung läuft über die Warendorfer Straße. Ein weiterer Zugang ist im Westen über einen Fuß- und Radweg vorgesehen. Die Planungen sehen für den Markt 113 Parkplätze vor.

Neuer „Edeka“: Viel Aluminium und Glas

Das rechteckige Gebäude wird weitestgehend eingeschossig errichtet. Städtebauliche Akzente setzt auf der Ringseite ein zweites Geschoss für die Marktverwaltung.

Die bereits vom Gestaltungsbeirat abgesegnete Fassade dominiert in dezentem Grau. Die unteren zwei Drittel des Gebäudes sind aus Aluminiumpaneelen, die im Bereich des Eingangs zugunsten einer Vollverglasung zurücktreten. Der Eingang selbst ist in Form eines quadratischen Windfangs an der süd-östlichen Ecke des Gebäudes untergebracht. Den oberen Gebäudeteil umschließt ein Lichtband; den Abschluss bildet ein geneigtes, asymmetrisches und schräg aufgesetztes Trogdach in Holzkonstruktion, das über das Gebäude hinausragt.

„Netto“ braucht mehr Platz. Foto: Ulrich Gösmann „Netto“ braucht mehr Platz. Foto: Ulrich Gösmann

Discounter „Netto“ will sein Ladenlokal von bisher knapp 700 auf 1000 Qua­dratmeter erweitern. „Diese Größenordnung übersteigt geringfügig die bislang planungsrechtlich gesicherte Verkaufsfläche von anderen Discountern in Ahlen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Die preiswerte „Edeka“-Tochter hatte ihre Standorttreue von eben dieser Expansionsoption abhängig gemacht. In diesem Jahr läuft der Mietvertrag aus. Neue Entfaltung ermöglicht ein Flachbau auf der Fläche, die jetzt Parkplatz ist. Der Eingangsbereich wird auch hier in den Süd-Osten verlagert. Farblich orientiert sich die Fassade analog zu „Edeka“ weiterhin dezent zurückhaltend. Für „Netto“ stehen 71 Parkplätze auf dem Plan.