Blumen Lodenkämper trennt sich von einer Teilfläche seines weitläufigen Geländes an der Hammer Straße. Ausgediente Gewächshäuser machen Platz für neue Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser. Am Montag berät der Bauausschuss darüber.

Von Christian Wolff

Auf einer Teilfläche der Gärtnerei Lodenkämper an der Hammer Straße sollen neue Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Der Betrieb trennt sich dafür von einer Reihe seiner älteren Gewächshäuser , die ursprünglich bis zur Lessingstraße reichten.

Der Verkauf im aktuellen Geschäft gehe unverändert weiter, versicherte Gärtnerei-Chef Peter Grebenstein auf Anfrage und tritt damit möglichen Befürchtungen seiner Kunden entgegen: „Wir sind weiterhin wie gewohnt zur Stelle. Der größte Teil der betroffenen Treibhäuser ist schon seit längerem ungenutzt, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, sie komplett aufzugeben und uns verstärkt auf die bestehenden Strukturen zu konzentrieren.“

Bereits Ende September 2015 hatte der Rat die Aufstellung des Bebauungsplans Nummer 123.1 „Alte Gärtnerei“ beschlossen. Nachdem sich der Bauträger die Verfügbarkeit des betreffenden Grundstücks gesichert hatte, sind zunächst weitere Untersuchungen vorgenommen worden. Neben dem Schall- und Artenschutz wurde auch die Leistungsfähigkeit des neuen Verkehrsknotens der Planstraße mit der Hammer Straße überprüft.

Jetzt sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine offene Bebauung mit maximal zwölf Häusern geschaffen werden. Das vom Ahlener Architekten Carsten Heitfeld konzipierte Angebot soll sich insbesondere an junge Familien richten, heißt es in der Vorlage, die am kommenden Montag im Stadtplanungs- und Bauausschuss auf der Tagesordnung steht. „Im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorgenannten Bebauungsplans wurden bereits Überlegungen zur Gesamtentwicklung des Standorts angestellt, um darüber zu einer sinnvollen Abschnittsbildung in der Entwicklung der Wohnbauflächen zu gelangen“, heißt es darin.

So sieht die aktuelle Planung für die Neubebauung aus. Foto: Stadt Ahlen

Die Erschließung erfolgt durch eine Stichstraße von der Hammer Straße aus. Durch die Errichtung einer begrünten Lärmschutzwand mit einer relativen Höhe von 3,90 Metern soll in den ebenerdigen Außenwohnbereichen sowie in der Erdgeschossebene die Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte erreicht werden. Die Pläne für den circa 7610 Quadratmeter großen Geltungsbereich werden 14 Tage lang in den Schaukästen des Fachbereiches Stadtentwicklung und Bauen öffentlich ausgehän gt.