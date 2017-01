Von Ralf Steinhorst

Geht er tatsächlich oder bleibt er doch noch? Der Glaube daran, dass Schulleiter Bernd Schäper vom Berufskolleg Europaschule Ahlen nun in den Ruhestand geht, fiel allen geladenen Gästen seiner offiziellen Verabschiedung am Montagnachmittag sichtlich schwer. So hieß es am Ende doch „Zimmer frei“, angelehnt an die bekannte Fernsehsendung. Wobei jeder dem scheidenden Schulleiter in einer Abstimmung den Ruhestand gönnte.

Über 40 Jahre gehörte Bernd Schäper dem heutigen Berufskolleg an, vor zehn Jahren übernahm er dort die Leitung. „Sie konnten die organisatorischen Aufgaben und die Nähe zu Menschen miteinander verbinden“, charakterisierte Landrat Dr. Olaf Gericke den scheidenden Schulleiter. Zudem sei er ein Fahrensmann der ruhigen Hand gewesen, dem ein gutes Klima an der Schule immer wichtig war.

Frank Wolter von der Bezirksregierung zeichnete das Berufsleben von Bernd Schäper nach, darunter auch das Engagement beim Aufbau des Regionalen Bildungsbüros im Kreis. „Du bist ein hervorragend vernetzter Schulleiter“, stellte Frank Wolter fest, dass Schäper auch immer perspektivisch über den Tellerrand schaute. Das bekräftigte auch Erwin Wekeiser, Schulleiter des Berufskollegs Beckum, der einen ausgeprägten Blick für regionale Zusammenhänge sah. „Wir konnten zusammen viele Vorstellungen umsetzen“, würdigte er zudem die immer wertschätzende und vertrauliche Zusammenar­beit der drei Berufskollegs im Kreis Warendorf.

" „Unsere Schulen brauchen dringend mehr Ressourcen.“ Bernd Schäper "

Aber auch bei den Schülern hatte Bernd Schäper dieses Vertrauen, wie Laura Duit­mann und Maximilian Grote als deren Sprecher herausstellten. „Sie hatten auch bei persönlichen Problemen immer ein Ohr für uns“, bescheinigten sie dem Schulleiter, ein guter Zuhörer zu sein.

Für das Lehrerkollegium packten Andrea Stangenberg und Ingo Weißenborn einen Karton für den Ruhestand, darunter einen Türstopper, damit die Türen für wichtige Menschen auch zukünftig offen stehen. Das Kollegium selbst erfüllte Schäper als Chor mit „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader einen Musikwunsch.

Mahnend verabschiedete sich Bernd Schäper von seiner Schule. „Unsere Schulen brauchen dringend mehr Ressourcen“, forderte er und verdeutlichte seine Identifikation zu seiner Arbeit – nämlich Schule zum Wohle der Schüler und Lehrer gestalten zu können.

Das Thema „Zimmer frei“ stimm te am Ende dann eigentlich auch nicht mehr, denn mit dem bisherigen Stellvertreter Ingo Weißenborn steht schon der neue Schulleiter fest.