Ende März sollte Schluss sein. Blumen Risse schließt aber schon Dienstag. Warum?

Lothar Arends , Verkaufsleiter in der Zentrale in Schwerte , nennt am Montag im Redaktionsgespräch personelle Gründe. Den fünf Kolleginnen sei die Möglichkeit offeriert worden, in umliegenden Niederlassungen unterzukommen. Zwei hätten sich zwischenzeitlich umorientiert und in näherer Nähe eine Anschlussbeschäftigung gefunden. Hinzu kommen Krankheitsfälle. Arends: „Wir mussten entscheiden, wie es weiter geht. Ohne Personal geht‘s nun mal nicht.“ Darum die Schließung zwei Monate früher als geplant – an diesem Dienstag.