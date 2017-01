Mit Mario Klischies bekommt die Kurzfilm-Produktion „Kopfkino“, die in weiten Teilen in Tönnishäuschen entstand, professionelle Unterstützung. Ein Blick in die Vita des Schauspielers, der in Kürze bei der „Berlinale“ zu Gast ist.

Von Christian Wolff

Mario Klischies wurde 1983 in Dinslaken geboren und wuchs in Bonn auf. Schon früh begeisterte er sich für Musik und begann, Schlagzeug zu spielen. Er besuchte zunächst die Schule des Theaters in Köln und ging Engagements an Theatern in Düsseldorf, Oberhausen und Köln ein, bevor er ein Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch absolvierte. Ab 2012 gastierte er an der Schaubühne, der Volksbühne, der Staatsoper „Unter den Linden“ und dem „Hebbel am Ufer“ in Berlin . Darüber hinaus arbeitete Klischies wiederholt als Sprecher.

Sein TV-Debüt gab er 2009 in der Filmreihe „Alles, was recht ist“. Episodenrollen folgten unter anderem in „ Danni Lowinski “ und „Alarm für Cobra 11“. 2012 folgte mit dem TV-Film „Obendrüber, da schneit es“ von Vivian Naefe seine erste größere Spielfilmrolle. Klischies hat seinen Hauptwohnsitz in Berlin.