Von Ulrich Gösmann

Keine weiteren Einwände und Proteste. Die Änderung des Bebauungsplans Kleiwellenfeld West wird nach erneuter Offenlegung nun im Februar seine Zustimmung in Fachausschuss und Rat finden, zeigt sich Stadtplaner Markus Gantefort überzeugt. Lauter ums Thema dürfte es wieder werden, wenn sich die Absichten eines Investors konkretisieren, eine Veranstaltungshalle mit bis zu 500 Plätzen im hinteren Eck des Gewerbegebietes zu platzieren. Dagegen hatte sich vor einem Jahr Widerstand nicht nur aus der Morgenbruch-Siedlung artikuliert, sondern auch aus dem Kasernenbereich.

" „Die Befürchtung der Lärmzunahme ... durch die Ansiedlung einer Veranstaltungshalle, die in der Regel ihren Betrieb ... ist nachvollziehbar.“ Verwaltung "

„Anregungen und Bedenken wurden überwiegend zu den Auswirkungen einer möglichen Errichtung der ausnahmsweise zulässigen Veranstaltungshalle / Diskothek im Südwesten des Plangebietes vorgebracht“, heißt es in der über 200 Seiten starken Verwaltungsvorlage. Konkret würden Beeinträchtigungen durch Lärm- und Verkehrsbelastungen insbesondere im nördlich angrenzenden Wohngebiet befürchtet, aber auch in den Wohngebäuden am Gelände der Kaserne. Dazu die Verwaltung: „Die Befürchtung der Lärmzunahme an Wochenenden und in den Abend- und Nachtstunden durch die Ansiedlung einer Veranstaltungshalle, die in der Regel ihren Betrieb am Nachmittag bzw. am Abend aufnimmt und bis in die Nachtzeit besucht wird, ist nachvollziehbar.“

Der Bebauungsplan lasse derartige Vergnügungsstätten lediglich als Ausnahme in einem kleinen Bereich im Südwesten zu. Voraussetzung für eine Genehmigung sei ein Lärmschutzgutachten. „Dieses ermittelt den Lärm, der einerseits auf dem Grundstück durch den Betrieb in der Halle und andererseits auf der Stellplatzanlage durch Parkverkehr einschließlich Türenschlagen bei der An- und Abreise der Gäste entsteht.“ Überdies werde der Lärm geprüft, der durch den Fahrzeugverkehr in einem Umkreis von rund 500 Metern resultiere und auf schutzwürdige Nutzungen wie Misch- und Wohngebiete einwirke.

Noch keine Genehmigung einer Veranstaltungshalle

Mit der Änderung des Bebauungsplans sei – das stellt die Vorlage klar – keine Genehmigung einer Veranstaltungshalle verbunden. Es werde nur eine Möglichkeit der Ansiedlung eröffnet, die erst als Vorlage einer konkreten Planung, insbesondere hinsichtlich ihrer Lärmauswirkungen, abschließend auf ihre Verträglichkeit geprüft werde. Der Bebauungsplan stelle mit dieser ausnahmsweisen Festsetzung nur ein Angebot für entsprechende Interessenten dar, da aufgrund der Lage zu den Wohnnutzungen grundsätzlich ein ausreichender Abstand vorliege.

Der B-Plan 28.1 hatte zum Jahresende noch einmal ausgelegt werden müssen, weil zwischenzeitlich ein Grundstück, auf dem die Veranstaltungshalle stehen könnte, von einem Nachbarn erworben wurde. Eine eingeplante Stichstraße verschwand wieder. Zum umstrittenen Bauvorhaben unterdessen nichts Neues. „Das Vorhaben“, so Gantefort, „ist uns noch nicht konkret vorgestellt worden.“

Kommenden Montag blickt der Bauausschuss ins Kleiwellenfeld. 17 Uhr, Saal II, Rathaus.