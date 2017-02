Öffentliches Schwimmen auch am Montag- und Mittwochabend? Das sei nicht Sache des Sport- und Freizeitausschusses, sondern des Aufsichtsrates der Bädergesellschaft, hieß es bei der Sitzung am Dienstagabend. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ralf Steinhorst

Als nicht zuständig sah sich der Sport- und Freizeitausschuss am Dienstag bei dem CDU-Antrag, die Winterschwimmzeiten am Montag und Mittwoch für die Öffentlichkeit auszuweiten und auch die Damensauna über den Mittag hinaus in einen verlängerten Zeitraum zu legen.

Vertreter der Schwimmabteilung der Ahlener SG wohnten der Sitzung bei, stand doch indirekt die Beschneidung ihrer Trainingszeiten im Raum. Doch gleich zu Beginn bat Heinrich Artmann (FWG), den betreffenden Tagesordnungspunkt zurückzuziehen, weil das Thema in den Aufsichtsrat der Bädergesellschaft gehöre. „Wir können keine Personen im Aufsichtsrat anweisen“, bekräftigte er. Es könne dort aber durchaus beraten werden.

Fachbereichsleiter Christoph Wessels erinnerte daran, dass der Antrag vom Rat in den Ausschuss verwiesen wurde und durchaus eine Meinungsbildung herbeigeführt werden könne, ohne dass eine Abstimmung zu einem Prüfantrag in Richtung Aufsichtsrat der Bädergesellschaft erfolgen müsse. Dieter Bröer (Bündnis 90/Die Grünen), der auch Mitglied im Aufsichtsrat ist, berichtete daraufhin, dass dort bereits über den Punkt diskutiert wurde. Beim Schwimmen sind die Kapazitäten ausgereizt und bei der Damensauna wurde ein Veränderungsbedarf nicht gesehen. Daher sind keine Änderungen vorgesehen.

Trotzdem stimmten die fünf CDU-Ausschussmitglieder für eine Beibehaltung des Tagesordnungspunktes, alle anderen Mitglieder des Ausschusses lehnten dieses ab.

Ein späterer Versuch von Seiten der SPD, im Punkt Verschiedenes noch einmal auf den CDU-Antrag einzugehen, wurde aus formalen Gründen abgelehnt.