Vereine und Verbände, aber auch viele einzelne Helfer machen sich am 11. März wieder auf den Weg, um Ahlen ein großes Stück sauberer zu machen. Für die 26. Auflage der Aktion „Ahlen putz(t)munter“ werden ab sofort Anmeldungen entgegengenommen.

Frühjahrsputz für die Landschaft ist alljährlich die Aktion „ Ahlen putz(t)munter“. In diesem Jahren stellen sie die Umweltbetriebe zum 26. Mal auf die Beine. „Eigentlich schade, dass es immer noch notwendig ist, den Abfall anderer Leute aus dem Grünen zu fischen“, findet Marianne Dams , in deren Händen die Organisation des „Großreinemachetages“ am Samstag, 11. März, liegt. Bis Ende Februar nimmt sie Anmeldungen entgegen.

Auch nach einem Vierteljahrhundert bleibt es eine vordringliche Aufgabe, Umweltbewusstsein zu vermitteln und für den pfleglichen Umgang mit der Natur zu werben. Die lange Liste der Vereine und Einzelteilnehmer, darunter zahlreiche treue „Wiederholungstäter“, zeigt aber auch, dass viele Menschen in Ahlen sehr wohl ihre Verantwortung kennen und sich für den Umweltschutz engagieren wollen, haben die Organisatoren festgestellt.

Vereine, Verbände, Nachbarschaften und Einzelpersonen, die am 11. März ihre Ärmel aufkrempeln, um Ahlens Landschaft von wildem Müll zu befreien, sind wieder zum Mitmachen aufgerufen. Anschließend gibt es für alle Helfer ein gemeinsames Mittagessen in der Hauptfeuerwache am Konrad-Adenauer-Ring . Unterstützt wird der große Frühjahrsputz unter anderem von der Sparkasse Münsterland-Ost , McDonald’s Ahlen und Leifeld Metal Spinning.

Um die Aktion sorgfältig planen und genügend Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen zu können, ist eine rechtzeitige Anmeldung bis Freitag, 24. Februar, erforderlich. Anmeldungen nimmt Marianne Dams von den Ahlener Umweltbetrieben unter der Telefonnummer 98 58 28 oder per E-Mail an damsm@stadt.ahlen.de entgegen.