Stehen in engem Kontakt: CDU-MdB Reinhold Sendker, Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Schul-Fachbereichsleiter Christoph Wessels (v.r.). Foto: Christian Wolff

Um Zahlen ging es am Mittwoch beim Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker im Rathaus. Im Gespräch mit dem Bürgermeister wurden Bundesförderungen für Schulen, Kindergärten und Verkehr thematisiert.

Von Christian Wolff

„ Berlin ist nicht so weit weg, wie man denkt“, weiß Dr. Alexander Berger . „In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir gesehen, wie wichtig die Unterstützung der Kommunen durch die Hauptstadt ist.“ Insofern hat auch der Austausch mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Reinhold Sendker einen hohen Stellenwert bei der Verwaltung. Am Mittwoch war der Christdemokrat im Rathaus zu Gast, um seinen „Bericht aus Berlin“ abzugeben.

Ein Themenschwerpunkt des Treffens bildete die Schulsanierung, die nach Bergers Ansicht immer auch in Verbindung mit der technischen Infrastruktur der Gebäude stehen müsse: „Wenn wir schon Wände aufreißen, um beispielsweise Sanitäranlagen zu modernisieren, sollten wir andere Dinge gleich miterledigen können.“

Positiv für die Wersestadt sind die finanziellen Entlastungen, die der Bund beispielsweise durch die volle Übernahme der Kosten aus der Grundsicherung im Alter gewährt. Für Ahlen sind das 3,064 Millionen Euro im Jahr. Auch die Kostenübernahme bei der Unterbringung von Flüchtlingen liege von 2016 bis 2018 vollends beim Bund. Auf Ahlen entfallen außerdem 2 552 798,25 Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds, erklärte Sendker und betonte: „Wenn die Kommunen Aufgaben für den Bund übernehmen, müssen sie dafür auch etwas bekommen.“

Am Herzen liegt dem Bürgermeister auch der Breitbandausbau. „Im Herzen von Ahlen haben wir Datenleistungen von deutlich über 50 Mbit pro Sekunde. Aber drumherum gibt es viele Firmen, die unterversorgt sind und dringend mehr brauchen“, sagte er. Der Bundespolitiker versprach, sich weiter für die Verbesserung einzusetzen. Doch vor Ostern könne er nichts Verbindliches sagen. Und: „Wir haben im Kreis Warendorf einen nicht so ländlichen Bereich wie es häufig in Bayern oder Brandenburg der Fall ist.“

Wenig Neues konnte Reinhold Sendker zum Thema „B58 n“ verkünden. Im Gegensatz zu anderen Straßenprojekten mit der Einstufung „vordringlicher Bedarf“, für die immerhin schon ein Vorentwurf vorliegt, sei bei der Ahlener Maßnahme noch nicht einmal die konkrete Planung auf den Weg gebracht.

Das erfolgreiche Programm „Sprach-Kitas“, das einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung und Integration von Vorschulkindern legt, wird weitergeführt und kann sogar von drei weiteren Ahlener Kindergärten in Anspruch genommen werden. Diese Nachricht überbrachte der CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker am Mittwoch ebenfalls bei seinem Besuch im Rathaus. Derzeit sind die Einrichtungen „Milchzahn“, Lilienthalweg, Ostwall, Beumers Wiese und Wetterweg als „Sprach-Kita“ im Boot. Für St. Ludgeri, St. Josef und St. Gottfried läuft das Antragsverfahren. Für die Umsetzung des Programms wurden für 2016 bis 2019 jährlich bis zu 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In einer zweiten Förderwelle von 2017 bis 2020 legt der Bund noch mal 600 Millionen drauf.