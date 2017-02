Von Ulrich Gösmann

Die Kosten für das städtische Großprojekt Baubetriebs- und Wertstoffhof sind nicht zu halten. Nach aktuellster Berechnung liegen sie jetzt bei 18,3 Millionen Euro. Das sind 1,65 Millionen Euro mehr als in der Kostenschätzung vom Juni 2016. Damals war schon das Passivhaus mit einer knappen halben Million Euro herausgerechnet worden. Die jährliche Mehrbelastung für einen Musterhaushalt steigt nach gegenwärtigem Stand von 34 auf 37 Euro. Ohne Einbeziehung weiterer Risiken, die mit 13 Prozent der aktuellen Baukosten bewertet werden. Gleichwohl sieht die Stadt Einsparmöglichkeiten in Höhe von 640 000 Euro.

„Die Fortführung der Planung über die Entwurfsplanung zur Genehmigungsplanung gemäß den Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes hat gezeigt, dass das Projekt im Kostenrahmen der Kostenschätzung nicht umsetzbar ist!“ heißt es wörtlich in der am Mittwoch veröffentlichten Verwaltungsvorlage für die nächste Sitzung des Betriebsausschusses am kommenden Donnerstag, 9. Februar (17 Uhr, Saal II, Rathaus). Und weiter: „Vielfältige Faktoren führen dazu, dass trotz Aktivierung weiterer Einsparvorschläge die Realisierung in diesem Kostenrahmen nicht erreicht werden kann.“ Diese Faktoren seien unter anderem mit der Fortführung der Planung offensichtlich gewordene Flächendefizite, die zur Funktionslosigkeit von Teilnutzungen führen. Als Ergebnis der Baugrundgutachten (Sommer 2016) seien aufgrund von unzureichenden Untergrundverhältnissen zusätzliche Aufwendungen in der Gründung erforderlich. Planungs- und Gutachterleistungen führten zu erhöhten Baunebenkosten. Weiterer Kostentreiber mit noch offenem Risikofaktor: die „derzeit äußerst dynamisch Entwicklung der Preise für Bauleistungen am Markt“. Hier einige Details:

Die Kostentreiber Punkt für Punkt

Verwaltungs- und Sozialräume: Unzureichender Wasserdruck für einen reibungslosen Betriebsablauf Es bedarf einer Druckerhöhungsanlage. Zudem Installation einer raumlufttechnischen Anlage, die durch den Wegfall des Passivhausstandards im Sinne des Brandschutzes notwendig ist. Mehrkosten: 74 500 Euro.

Werkstatt: In der weiteren Entwurfsplanung fehlen Räume, die für den laufenden Betrieb notwendig sind. Und: Die Hakenhöhe des Brückenkrans erfordert einen Meter mehr Höhe. Ferner fehlt ein Lagersystem. Mehrkosten: 204 800 Euro.

Fahrzeughalle: Der Brandschutz fordert einen zusätzlichen Rauchabschnitt. Mehrkosten: 20 000 Euro.

Lagerhalle: Mit 3,50 Meter Höhe zu niedrig. Die Anforderungen liegen bei sechs Metern. Mehrkosten: 190 000 Euro.

Erschließung: Anschlüsse für Wasser, Strom und Gas werden teurer. Mehrkosten: 54 200 Euro.

Außenanlagen: Als Risikoposition eingestuft, muss nach dem Baugrundgutachten für einen größeren Bodenaustausch nachgelegt werden. Aufwendiger auch die Fundamentierung des Gebäudes. Mehrkosten: 250 000 Euro.

Für Diverses – vom elek­tronischen Schließsystem bis zum zusätzlichen Lüftungsgerät für Gefahrstoffe – entstehen weitere Kosten von 72 700 Euro.

Detaillierung von Kostenschätzung und Kostenberechnung bei technischen Gewerken wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro. Mehrkosten: 729 700 Euro.

Nebenkosten: Sie erhöhen sich von 23 auf 24 Prozent der Bruttobaukosten und liegen aktuell bei 3,63 Millionen Euro.

Die Verwaltungsvorlage nennt noch die Optionsfläche Bodenlager. Sie weise einen Grundwasserschaden auf und sei nicht geeignet.

Hier lässt sich noch was sparen

Einsparmöglichkeiten von einer halben Millionen Euro sieht die Betriebsleitung unter anderem beim Eingangsgebäude Wertstoffhof (Bürocontainer statt Massivgebäude), durch den Verzicht auf Pflasterung der Mitarbeiterparkplätze sowie durch das Weglassen von Toren an der Fahrzeughalle. Die Dämmung ihres Kaltbereichs könne zudem reduziert werden. Darüber hinaus durch den Verzicht auf Laufstege auf dem Wertstoffhof. Weitere 109 000 Euro Luft lässt die Realisierung der Photovoltaikanlage zunächst ohne Speichermodul. Nachrüstung später, dann günstiger.

Zeitplan: Der Beginn der Erdarbeiten ist für Juli vorgesehen, die Rohbauarbeiten sollen Ende August starten. Die Inbetriebnahme ist bei einem reibungslosen Probelauf Anfang 2019 avisiert.