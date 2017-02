Die Jecken sollen sich auch in diesem Jahr am Rosenmontag sicher fühlen können. Foto: Peter Harke

Ihr Sicherheitskonzept für Rosenmontag will die städtische Ordnungsbehörde am kommenden Dienstag bei einer Besprechung mit der Polizei und dem Bürgerausschuss Karneval abstimmen. Zur Diskussion steht dann auch die Frage, ob Fahrzeugsperren als notwendig und sinnvoll erachtet werden.

Von Peter Harke

Über mögliche Konsequenzen aus dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 wird auch im Ahlener Rathaus mit Blick auf künftige Open-air-Großveranstaltungen nachgedacht. Konkret im Fokus steht aktuell der bevorstehende Straßenkarneval mit dem Rosenmontagsumzug am 27. Fe­bruar als Höhepunkt, wenn bei schönem Wetter voraussichtlich wieder viele tausend Narren in der Stadt unterwegs sein werden.

Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft (Opa) sei für Dienstag kommender Woche eine Besprechung über das Sicherheitskonzept anberaumt mit Vertretern der Polizei und des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) als Veranstalter des Rosenmontagszuges, teilte Silke Fischer aus der städtischen Ordnungsabteilung auf Anfrage mit. Zur Diskussion gestellt werden soll dann auch die Frage nach Sinn und Machbarkeit von Fahrzeugsperren, wie sie in Münster und anderen Großstädten geplant sind, um ein Szenario wie in Berlin oder Monate zuvor in Nizza, wo Lkw von den Attentätern als tödliche Waffe eingesetzt wurden, zu verhindern. Diese Möglichkeit werde zumindest erwogen, so Silke Fischer. Wobei die Polizei diesbezüglich keine Empfehlung ausspreche, sondern die Entscheidung der jeweiligen Kommune überlasse.

Entscheidung liegt beim Bürgermeister

Was Susanne Dirkorte-Kukuk so bestätigt. Die Sprecherin der Kreispolizeibehörde Warendorf sagt aber auch: „Wir würden uns solchen Maßnahmen nicht verschließen.“ Bedingung wäre allerdings, dass die Sperren jederzeit und schnell aufgehoben werden könnten, um Rettungswege frei zu machen.

Das letzte Wort in dieser Sache hat der Bürgermeister. Für den Fall, dass er eine entsprechende Weisung gibt, hat die Ordnungsabteilung nach den Worten von Silke Fischer „schon einen Plan“, an welchen Stellen die Zugstrecke nicht durch Busse wie in Münster, sondern mit „eigenen Fahrzeugen“ gesichert werden könnte. Da böten sich also zum Beispiel die Müllwagen und Kehrmaschinen aus dem Fuhrpark der Umweltbetriebe an, die ohnehin dem närrischen Lindwurm praktisch „auf dem Fuß“ folgen, um hinter ihm aufzuräumen.

Über die allgemeine „ab­strakte“ Terrorwarnung des BKA hinaus hat die Polizei laut Susanne Dirkorte-Kukuk keine konkreten Hinweise auf ein erhöhtes Sicherheitsrisiko an den „tollen Tagen“. Gleichwohl werde man alles an Kräften vorhalten, was nötig sei, um einen friedlichen Verlauf der Veranstaltungen zu gewährleisten.