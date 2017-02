Der Verein „Ahlener Stadtbildmacher“ war mit einer Abordnung zu Gast in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus in der Innenstadt von Warendorf, um sich über Naturmaterialien zu informieren. Die Experten werden nun zu einem Vortrag nach Ahlen eingeladen.

Von Christian Wolff

Mit drei Kernzielen – Fachkenntnisse zu erwerben, sich weiter zu vernetzen und Wissen auszutauschen – ist der Verein „Ahlener Stadtbildmacher“ in diesen Tagen nach Warendorf gefahren. Im Rahmen der Aktion „Kompliment, altes Haus“ ließ sich dort begutachten, wie sich ein historisches Gebäude mit guter Grundsubstanz in wohnlicher und energetischer Hinsicht deutlich aufwerten lässt.

„Wir verfolgen ja derzeit das Ziel, einen Altbau in Ahlen zu erwerben und wiederherzurichten“, sagt die Vorsitzende Silke Büscher-Wagner . „Dabei können uns fundierte Kenntnisse von Leuten mit Praxiserfahrungen helfen.“ So nahm die „Stadtbildmacher“-Abordnung an einer Baustellenbesichtigung teil. „Die Besonderheit ist, dass die Eigentümer auf ökologische Baustoffe setzen.“ In gemütlicher Runde erklärten sie im Wohnzimmer ihres Altbaus die wichtigsten Maßnahmen sowie die einzelnen Sanierungsschritte. Neben einer Neugestaltung der Innenräume gehörten ein Austausch der Fenster sowie eine Fassadendämmung zu den wichtigsten Punkten. „Viele Arbeiten lassen sich in Eigenleistung erledigen. Dabei sollte man immer darauf achten, möglichst die ursprünglichen Materialien zu verwenden“, sagte Marek Stoltmann . Diese seien wichtig für das Raumklima. Früher seien eigentlich solide Fachwerkhäuser „kaputtsaniert“ worden, weil die Bauphysik durch falsche Materialien aus dem Gleichgewicht geraten war.

In Ahlen hatten sich die „Stadtbildmacher“ zuletzt für die Rettung zweier leerstehender Fachwerkhäuser an Königstraße und Ostenmauer eingesetzt. In beiden Fällen habe sich seither einiges getan, ließ Büscher-Wagner durchblicken. Ein Gebäude sei schon verkauft und sehe einer neuen Nutzung entgegen. Ein weiteres stehe nach wie vor im Fokus, dem Eigentümer sei Unterstützung beim Erhalt des Leerstands angeboten worden (wir berichteten). Details seien aber noch nicht spruchreif. „Wir verfolgen unsere Ziele aber mit Nachdruck“, betonte die engagierte Ahlenerin.

Und: Die Experten aus der Kreisstadt Warendorf, mit denen durch die jüngste Baustellentour ein neuer Kontakt aufgebaut wurde, sollen jedenfalls für einen Vortrag nach Ahlen eingeladen werden, kündigte die Vorsitzende an.