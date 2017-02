Beim Wohnungsbrand am Fichtenweg erlitt am Donnerstagvormittag ein Mann eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst transportierte ihn ins Krankenhaus. Foto: Christian Wolff

Ahlen -

In einem Wohnzimmer eines Mehrfamilienhauses am Fichtenweg hat am Donnerstagvormittag eine Decke Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit starkem Aufgebot aus. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.