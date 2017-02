Hoch her ging es jetzt bei den Vorstandswahlen der Landjugend ( KLJB ). Da bei fast jeder Abstimmung geheime Wahl beantrag wurde und immer wieder unzählige Kandidaten vorgeschlagen wurden, zogen sich die Abstimmungen dahin. Eine Wahl musste sogar wiederholt werden, da 18 Stimmzettel zu viel abgegeben worden waren.

Vorher gab es aber den obligatorischen Rückblick auf das vergangene Jahr. „Es war ein abwechslungsreiches Jahr“, hielt der Vorsitzende Benedikt Vilbusch fest. Es war geprägt von verschiedenen gesellschaftlichen, sportlichen und auch Bildungsveranstaltungen. Neben dem KLJB-Fußballturnier zusammen mit dem Schützenverein „Alt- und Neuahlen “ war das Badewannenrennen der Höhepunkt im Programm. 16 Teams hatten im August daran teilgenommen.

Aber auch Bowlen, Wasserski und Paintball wurden angeboten. Das Jahresprogramm war Ende März mit einer Osterparty auf dem Hof Huesmann gestartet. Vom 29. bis 30. Oktober fand eine Wochenendtour mit dem Überraschungsziel Düsseldorf statt. Am 2. Oktober beteiligte sich die Landjugend am Erntedankfest auf dem Hof Rose.

Zu einem „Bunten Abend“ waren Neumitglieder Anfang November in den Bartelhof eingeladen. Zur Nikolausfeier trafen sich die Landjugendlichen im „Haus Quante“ und an drei Tagen im Dezember hatte die KLJB Tannenbäume verkauft. Ins neue Jahr startete die KLJB am 21. und 22. Januar mit einer Wochenendfahrt mit den Neumitgliedern.