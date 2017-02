Von Ulrich Gösmann

Trotz Kostensteigerung : „Die Finanzierung des Projekts ist nicht in Frage gestellt“, betonte Stadtbaurat Andreas Mentz am Donnerstag bei einem kurzfristig angesetzten Pressetermin zu den aktuellen Zahlen, die hinter den Planungen zum neuen Baubetriebs- und Wertstoffhof am alten Güterbahnhof stehen (wir berichteten). 1,6 Millionen Euro seien in der Tat viel Geld, auf ein Projekt dieser Größenordnung bezogen relativiere sich diese Zahl aber.

„Wir befinden uns in der Planungsphase. Noch ist es rechtzeitig, um zu gucken: Was geht, was geht nicht?“, so Mentz. Zwischen der Kostenschätzung im Sommer 2016 und der aktuellen Kostenrechnung, die mit einem Gesamtvolumen von 18,3 Millionen Euro schließt, lägen zehn Prozent. „In allen Gewerken sehen wir, dass die Preise nach oben weggehen“, verdeutlicht der Baudezernent. Jeder, der privat baue, erlebe Ähnliches. Von dieser Entwicklung sei auch dieses Bauvorhaben nicht ausgenommen.

" „Mit den Kostenschätzungen von 16,65 Millionen Euro ist das Projekt nicht zu realisieren.“ Andreas Mentz "

In einigen Bereichen lägen die Steigerungsraten im zweistelligen Bereich. Immer dann, wenn es um spezielle Leistungen gehe, falle das Plus besonders deutlich aus. Unternehmen seien in der aktuellen Phase des Baubooms in der komfortablen Ausgangssituation, dreimal zu überlegen, ob sie einen Auftrag annehmen – oder auch nicht. Andererseits sei der Günstigste nicht immer auch geeignet. Es gebe Grundanforderungen. Fazit: „Mit den Kostenschätzungen von 16,65 Millionen Euro ist das Projekt nicht zu realisieren.“ Die Stadt setze weiter auf volle Transparenz gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit. „Wir werden uns nicht mit der Salamitaktik von Submission zu Submission hangeln“, versichert Mentz. Hinter dem Bauvorhaben stehe eine Steuerungsgruppe – und ein aktuell von ihr ermitteltes Restrisiko von 13 Prozent. Ein „Worst Case“, von dem nicht auszugehen sei, weil sich Einzelpositionen in unterschiedliche Richtungen bewegten.

" „Es gibt kein Grundstück im Stadtgebiet, das so gut untersucht wurde.“ Bernd Döding "

Größere Überraschungen von Kontaminationen, die noch im Boden des ehemaligen Güterbahnhofs schlummern können, erwartet der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding , nicht: „Es gibt kein Grundstück im Stadtgebiet, das so gut untersucht wurde.“ Und sollte doch Unerwartetes eintreten, sei die Bahn – vertraglich geregelt – in der Pflicht. In die Aufbereitung werde auch das östliche Gewerbefeld mit eingeschlossen. 20 000 der insgesamt 50 000 Quadratmeter Fläche stehen hier für Neuansiedlungen frei.

Stehen hinter den Plänen: Bernd Döding, Andreas Mentz und Jan Hintemann. Foto: Ulrich Gösmann Stehen hinter den Plänen: Bernd Döding, Andreas Mentz und Jan Hintemann. Foto: Ulrich Gösmann

Den Kostensteigerungen setzt die Verwaltung Einsparungen von 640 000 Euro entgegen. 220 000 Euro Luft lasse etwa die Fahrzeughalle, die nicht zwingend Tore brauche. Ein Teil sei temperiert für Fahrzeuge, die Wasser ziehen. Andere brauchten das nicht zwingend.

" „Das Projekt ist an dieser Stelle richtig positioniert.“ Andreas Mentz "

Die Abfallumschlaghalle ist von den Sparvorschlägen nicht betroffen, wie der Baudezernent an die Adresse der Anwohner formuliert. „Wir sind hier gut im Kostenrahmen geblieben.“ Die Halle unterliege zudem den strengen Anforderungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes, sei Kernkomponente im Betriebsablauf und werde über eine Schnelllaufanlage für Tore verfügen. Abstriche auch nicht im öffentlichen Bereich Wertstoffhof. Dessen oft kritisierten kurzen Samstagsöffnungszeiten gingen, merkte der Baurat mit an, parallel in die Bearbeitung. Und: Die mögliche jährliche Mehrbelastung eines Musterhaushalts mit vier Personen für die Bereiche Abfall, Straßenreinigung und Abwasser steige pro Jahr von 34 Euro auf 37 Euro.

„Das Projekt ist an dieser Stelle richtig positioniert. Davon bin ich fest überzeugt“, betont Andreas Mentz. In der Sitzung des Betriebsausschusses am kommenden Donnerstag erwartet er eine sachliche Auseinandersetzung mit den neuen Zahlen.