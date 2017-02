Die gemalten Tempo-30-Schilder haben zwar keine rechtliche Bindung, aber sie machen plakativ klar, was Wilfried Hejnal, Silke Büscher-Wagner, Silvia Sörensen, Dr. Ernst Voß sowie rund 40 weitere Anwohner des Vorhelmer Wegs wollen. Foto: Christian Wolff

Von Christian Wolff

Nein, ein Unfallschwerpunkt sei es nicht, auch wenn sich zwei Verkehrstote aus früheren Jahren in Wilfried Hejnals Gedächtnis eingebrannt haben – darunter seine eigene Mutter. Von den überfahrenen Hauskatzen wollen die Anwohner des Vorhelmer Wegs, zu denen er gehört, gar nicht erst reden. „Die zählen ja nicht“, sagt Silvia Sörensen . Rund 40 weitere Anwohner haben per Unterschrift bekundet, dass sie hier gerne eine Tempo-30-Zone eingerichtet sähen. So schnell wie möglich.

Größter Knackpunkt sind die Engpässe im Schülerverkehr : Viele Kinder aus den nahen Wohngebieten passieren mehrfach am Tag den Vorhelmer Weg, um zum Bischöflichen Gymnasium, zum Berufskolleg, zur Realschule oder den anliegenden Bushaltestellen zu gelangen. „Es wird zugleich toleriert, dass diejenigen Schüler von St. Michael , die schon mit dem eigenen Auto kommen, außerhalb der eingezeichneten Parkbuchten stehenbleiben“, sagt Silvia Sörensen. „Das soll ja eigentlich den Effekt haben, dass der Verkehr insgesamt abgebremst wird.“ Hat es aber offenbar nicht: Die Anlieger beobachten immer wieder, wie sich Fahrzeuge dennoch Außenspiegel an Außenspiegel an den Parkreihen vorbeischieben oder erst recht Gas geben, um für möglichen Gegenverkehr nicht warten zu müssen. „Wenn dann noch ein Bus mitten auf der Straße hält, wird es ganz eng“, hat Hejnal festgestellt. „Dass dauerhaft Einfahrten zugeparkt werden, ist auch keine Seltenheit“, sagt er und erntet Kopfnicken von Dr. Ernst Voß .

Sichtbarer Vorbote der Anwohner-Forderung ist seit einigen Tagen ein „Bobbycar“, das an einen Baum gekettet wurde (wir berichteten). „Es soll Autofahrer sensibilisieren“, erklärt Silke Büscher-Wagner. Ob es wirkt, weiß sie nicht. Selbstgemalte Schilder kommen deswegen noch hinzu. Aber die Hoffnung, dass die Stadt selbst aktiv wird, bestehe zumindest nach einem Vorgespräch mit St.-Michael-Direktorin Mechtild Frisch und dem städtischen Verkehrsexperten Heino Hilbert. „Beide waren sehr aufgeschlossen für unser Anliegen“, freut sie sich.

Eine Neuerung spielt den Nachbarn in die Karten: Was bislang nur absolute Ausnahme war, soll künftig zum Normalfall werden – eine Tempo-30-Regelung nahe Schulen, Kindergärten und Altenheimen. Eine entsprechende Änderung der Straßenverkehrsordnung, die der Bund voriges Jahr beschlossen hat, macht dies möglich.

Die Tempo-30-Vorschrift vor Schulen und Kindergärten kann bis zu 300 Meter lang und zeitlich befristet sein. Die Landesregierungen sollen nun die Rahmenbedingungen schaffen, damit die einzelnen Kommunen entsprechende Anträge umsetzen können, heißt es.