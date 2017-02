Von Christian Wolff

Beim Festakt zum 60-Jährigen war sie noch zu besichtigen – die Kammer, in der Konrad Adenauer in den ersten Februartagen des Jahres 1947 geschlafen hatte. Der spätere Bundeskanzler nahm an der Konferenz des damaligen CDU-Zonenausschusses teil, die am Ende das „Ahlener Programm“ verabschiedete.

Warum eigentlich Ahlen ? Während die großen Städte im Westen noch unter Hunger, Armut und den unübersehbaren Bombenschäden litten, war hier die Infrastruktur weitgehend in Ordnung. Die drei Dutzend Christdemokraten konnten mit dem Zug anreisen, im verschneiten Pensionat an der Warendorfer Straße war es sogar geheizt. Die Schwestern „Unserer Lieben Frau“ hatten ausreichend Vorräte angehäuft, um die externen Gäste bestens zu versorgen.

Doch das, was hier beraten wurde, war kein Zuckerschlecken. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs galt es, einen politischen Neuanfang vorzubereiten. Über die inhaltliche Bedeutung des „Ahlener Programms“ schieden sich in den folgenden Jahrzehnten die Geister. Während die einen, auch innerparteilich über „Christlichen Sozialismus“ sprachen, der in der Erklärung propagiert wurde, konstatierten die anderen darin eine Wegbereitung für die später von Ludwig Erhard forcierte Soziale Marktwirtschaft.

Beim Festakt „50 Jahre Ahlener Programm“ im Februar 1997: Rainer Eppelmann, Peter Hintze, Helmut Kohl und Norbert Blüm (v.l.) stoßen an. Foto: Ulrich Gösmann Beim Festakt „50 Jahre Ahlener Programm“ im Februar 1997: Rainer Eppelmann, Peter Hintze, Helmut Kohl und Norbert Blüm (v.l.) stoßen an. Foto: Ulrich Gösmann

CSU-Chef Franz-Josef Strauß wankte nicht zwischen beiden Einschätzungen. Für ihn war das „Ahlener Programm“ eine „Mumie, die man im Grab liegen und verrotten lassen“ sollte. Er empfahl dringend, davon abzusehen, „das Gras zu fressen“, das darüber gewachsen sei.

Ungeachtet dessen machte sich zwei Jahre später Helmut Kohl zum ersten Mal auf den Weg nach Ahlen. Der damalige CDU-Fraktionschef im Bundestag sprach in der Turnhalle des Bischöflichen Gymnasiums aus Anlass des 30-Jährigen. Zwei weitere Jahrzehnte später kehrte er zurück – diesmal als Bundeskanzler.

Während das „Goldjubiläum“ noch in der Stadthalle ausgerichtet wurde, kehrten die Christdemokraten 2007 zur historischen Wirkungsstätte zurück. Und auch jetzt, zum 70-Jährigen, kommt dort eine – wenn auch nicht mehr ganz so hochkarätige – Politprominenz zusammen.

Zu sehen gibt es nicht mehr viel: Heute ist der alte Mitteltrakt des St.-Michael-Gymnasiums abgerissen, in dem sich Adenauers Zimmer befand. Der alte Speisesaal, in dem 1947 getagt wurde, ist nach mehreren Umbauten nicht mehr wiederzuerkennen. Und durch den Tod von Professor Dr. Antonius John aus Bonn fehlt inzwischen auch der letzte Zeitzeuge. John gehörte damals neben Heinrich Windelen und dem damaligen Generalsekretär Ronald Pofalla zu den Ehrengästen zum 60-Jährigen.