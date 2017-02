Von Ralf Steinhorst

Auch im vergangenen Jahr hat sich der Förderverein für Flüchtlinge wieder aktiv eingebracht. Und das soll auch im laufenden Jahr nicht anders sein. Bei der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte „Peters Eck“ stellte der Verein am Donnerstagabend zudem seine personellen Weichen.

Jüngst konnte der Förderverein den Berliner Kabarettisten Sebastian Nitsch als prominentes Mitglied gewinnen und ist so aktuell 70 Mitglieder stark.

Nach dem Rückzug aus dem Übergangswohnheim in Dolberg nach Unstimmigkeiten mit den Flüchtlingen hat sich die Arbeit auf die beiden Notunterkünfte in der Kaserne und der Bodelschwinghschule sowie auf die in Wohnungen lebenden Flüchtlinge konzentriert. Nach der bevorstehenden Schließung der beiden Notunterkünfte soll die Arbeit im Dolberger Übergangswohnheim aber wieder aufgenommen werden. „Wir werden weiterhin alles tun, um die Akzeptanz der Flüchtlinge in Ahlen zu stärken“, kündigte die Vorsitzende Angelika Knöpker an.

Dazu hatte sie schon in 2016 zahlreiche Vorträge gehalten und den Förderverein vorgestellt. Zudem ging der Verein zahlreiche Kooperationen ein, um das Netzwerk zu stärken. Diese werden auch weiter gepflegt.

Nach Schließung der Notunterkünfte rechnet der Verein mit einer Zuweisung von bis zu 400 Flüchtlingen und will diese verstärkt mit Patenschaften unterstützen. „Es ist wichtig, dass Flüchtlinge einen Ansprechpartner haben“, sieht Angelika Knöpker diesen Weg als wichtiges Instrument der Integration. Eine gemeinsame Veranstaltung mit Paten und Flüchtlingen soll dazu beitragen. „Die Spendenbereitschaft ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen“, stellte Kassiererin Gisela Lange anschließend fest.

Bei den Vorstandswahlen kam es zu einigen Veränderungen, weil einige bisherige Vorstandsmitglieder aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl antraten. Als Vorsitzende wurde Angelika Knöpker bestätigt, zu ihrer neuen Stellvertreterin wurde Christa Huxel gewählt. Gisela Lange bleibt Kassiererin, Klaus Dümmer Schriftführer.

Die Anzahl der Beisitzer wurde von zwei auf vier erhöht. Hier wurde Dr. Hildegard Nau wiedergewählt. Neu als Beisitzer sind dagegen Christa Bündgen, Anne Leber und Heinz Reinhardt. Für die ausscheidende Kassenprüferin Sabine Buchholz wurde Inka Friedrich berufen. Alle Wahlvorgänge verliefen einstimmig.

Die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass referierte über den aktuellen Stand in der Flüchtlingspolitik. Sie unterstützte den Weg der Patenschaften und mahnte, dass Flüchtlingen unsere Werte vermittelt werden müssten.